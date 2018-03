Gattuso : "Siamo stati bravi a soffrire" : ANSA, - ROMA, 1 MAR - "La Lazio è una squadra fortissima, noi siamo stati bravi a fare una partita di sofferenza, a togliere gli spazi a Immobile. Potevamo prendere gol, ma potevamo anche farlo. ...

Gattuso : 'Neve a Roma? Siamo un po' arrabbiati' : Seduta di allenamento differenziata per Gonzalo Higuain, ancora alle prese con il problema alla caviglia rimediato nel derby con il Torino. Il 'Pipità ha lavorato a parte ma continua a sperare di ...

Di Francesco : "Non possiamo più sbagliare e Gattuso mi preoccupa" : Di Francesco: "Non possiamo più sbagliare e Gattuso mi preoccupa" "E' un momento importante – ha aggiunto – dobbiamo mantenere e volere fortemente il terzo posto e in Champions passare il turno con lo Shakhtar"

Milan - Abbiati : 'Non pensiamo al derby. Gattuso sfrutta la chance - tornato l'amore Donnarumma-tifosi' : Christian Abbiati, club manager del Milan , ha rilasciato queste parole ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro la Samp: Sulla gara: 'E' una partita fondamentale come il derby di Coppa Italia e quella contro la Lazio. Giochiamo contro una squadra che ci precede in classifica, ...

Milan - Gattuso : "Risultato un po' bugiardo - ma siamo in crescita" : Il 3-0 del suo Milan in casa del Ludogorets non inganni: Rino Gattuso è soddisfatto ma "non parlerei di partita perfetta, potevamo sviluppare meglio alcune situazioni", dice a Sky Sport nel post partita. "In Europa però le partite sono strane - analizza il tecnico rossonero -, tutto sommato possiamo tenerci stretto questo 3-0 anche se il risultato è un po' bugiardo, ora testa ...

Gattuso : "Ludogorets squadra forte - non possiamo sbagliare" : Il tecnico presenta la sfida di andata dei sedicesimi di Europa League: "Ha attaccanti veloci che possono

Gattuso : "Pensiamo a vincereBonucci è un leader - Kalinic deve riposare" : Gattuso: "Pensiamo a vincereBonucci è un leader, Kalinic deve riposare" Dopo il pareggio con l'Udinese, il Milan va a Ferrara a caccia di punti per continuare a inseguire un posto in Europa

Milan - Gattuso : 'Non pensiamo alla Champions. Kalinic? Non ci sarà' : Vietato parlare di Champions. È il diktat di Rino Gattuso che conosce bene la Spal , 'li ho già affrontati in B e in C', : 'Il loro stadio sembra una Bombonera, dovremo stare attenti'. Spal. 'Sono ...

Milan - Gattuso : “Siamo giovani e certe cose possono succedere” : L’intervista di Gattuso nel post-match Udinese-Milan. Dopo tre successi consecutivi, il Milan contro l’Udinese, pareggia. Un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre. Un’ 1-1 maturato per “colpa” dei giocatori del Milan. Infatti nel primo tempo, i rossoneri giocavano da squadra, cercando spesso Bonaventura, Andrè Silva e Suso. Proprio quest’ultimo aveva portato in vantaggio il Milan, con un ...

Milan - Suso esalta Gattuso : 'Con lui siamo un'altra squadra - ricorda Gasperini' : Il suo gol non è bastato al Milan per battere l'Udinese, Suso è intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: 'Io mi sono girato, ho visto la palla in quella posizione e ho provato a calciare. È stato un gol bello. Il mio migliore con il Milan? Forse sì, ma anche quello a ...

Gattuso - film da Champions : Non siamo dei Brad Pitt... : Toh, il Milan è vivo, è tornato in gioco per l'Europa e Gattuso è un allenatore vero, non solo un instillatore di grinta e determinazione ma un tecnico capace di dare gioco e identità alla sua squadra. Merito dei risultati con tre vittorie di fila in campionato che hanno rilanciato i rossoneri nella corsa all'Europa League e fatto fare il pieno di elogi a Gattuso, che da tanti era stato accolto solo come un traghettatore sinonimo di ...