Fioramonti | il nemico di Israele che teorizza il Pil della felicità

Lorenzo Fioramonti - l’economista nemico del Pil (e dei baroni) candidato dal M5S : È contrario al Pil come termometro assoluto, favorevole al reddito di cittadinanza come «strumento per rilanciare i consumi» ed è un nemico dei baroni dell’Università italiana. Lorenzo Fioramonti, 40 anni, è il nuovo volto del Movimento 5 Stelle da spendere sui temi economici. Storia particolare, la sua, che inizia con un diniego. A 33 anni, appena finito un dottorato in Scienze Politiche all’Università di Bologna, si sente chiede ...