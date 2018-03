Finalmente Anna e Marco si baciano! Cosa farà Giovanni?

"Un coccolone per papà e il sogno per me". Il filo d'Arianna Finalmente è tutto d'oro : I suoi 500 metri d'oro non sono la cronaca di un successo annunciato, ma la storia di un risultato inseguito, un obiettivo voluto, un sogno custodito, prima nel cuore ed ora negli annali di un ...

Un coccolone per papà e il sogno per me. Il filo d'Arianna Finalmente è tutto d'oro : Arriva prima, per prima ed un'ora prima dell'altra medaglia di giornata quella di Pelle d'argento nel fondo - , regalando così il primo oro all'Italia che lotta al 38simo parallelo della Corea del Sud. Arianna Fontana, 27 anni, riscrive ancora una volta la storia: sono pattini d'oro nei 500 metri, la distanza più esplosiva dello short track. Ladies first: mentre l'Italia festeggia, dopo il bronzo di Windisch nel ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Arianna Fontana : “Finalmente l’oro - l’ho inseguito per anni. A papà sarà venuto un infarto” : Arianna Fontana è la nuova Campionessa Olimpica dei 500m di short track! Un trionfo monumentale a PyeongChang 2018, un successo spettacolare per la nostra portabandiera che si è consacrata. Commossa ha rilasciato queste prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Finalmente è arrivato l’oro. L’ho inseguito per anni, è stata una sensazione stupenda. E’ stato bellissimo tagliare il traguardo davanti alla Choi, in Corea ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER e SCANDAL - Finalmente vedremo Annalise e Olivia insieme : Il TGIT di Shonda Rhimes ritornerà il 1 marzo con una sorpresa per i fan. Per la prima volta vedremo insieme Annalise Keating e Olivia Pope, due tra le donne più forti e di carattere create dalla produttrice statunitense.La ABC subito dopo la messa in onda delle puntate, ha diffuso il promo del crossover. Il dodicesimo episodio di SCANDAL intitolato “Allow Me to Reintroduce Myself” è scritto da Raamla Mohamed e diretto da Tony Goldwyn. “Lahey ...

GIGI D'ALESSIO E ANNA TATANGELO CRISI SUPERATA/ "Tra noi va tutto bene" e il pubblico Finalmente gioisce : GIGI D'ALESSIO, ospite di Verissimo, nega rottura con ANNA TATANGELO e mette la parola fine alle malelingue attorno alla vita privata che nulla hanno a che fare con il suo percorso musicale(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 22:54:00 GMT)