Fibroma | che cos’è e come si cura

vanityfair

(Di giovedì 1 marzo 2018) In Italia sono circa 3 milioni le donne affette dauterino, uno dei tumori benigni tra i più diffusi. Spesso si tende a sottovalutare il disturbo perché suggerisce la dottoressa Rossella Nappi, professore ordinario della sezione di clinica ostetrica e ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia «nella metà dei casi insorge senza sintomi e di conseguenza la diagnosi è ritardata. Nell’altra metà dei casi per via dei suoi effetti invalidanti sulla qualità della vita molte volte viene vissuto con estremo disagio dalle donne». Affrontare il problema con maggiore consapevolezza sottoponendosi a screening e controlli è importante per individuare la malattia e impostare unasu misura. In occasione della Giornata mondiale della Donna che si celebra l’8 marzo, Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), con il patrocinio della ...