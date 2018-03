Fiat Chrysler avvia studio scorporo di Magneti Marelli Decisione entro giugno

Motori diesel? Anche la Fiat Chrysler gli dice addio : Si tratta di un periodo non propriamente positivo per i Motori con alimentazione diesel, soprattutto dopo che alcune tra le più grandi e rinomate industrie produttrici di automobili hanno deciso di orientare il proprio sguardo ed i propri progetti verso altre mete. Dopo i recenti richiami amministrativi ed i vari divieti che obbligano le vetture munite di motore diesel a circolare fuori dai centri abitati, le società mondiali hanno ben pensato ...

Segnali d'acquisto per Fiat Chrysler : Chiusura del 27 febbraio Punta con decisione al rialzo la performance del Lingotto , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , con una variazione percentuale dell'1,32%. Operatività odierna: Operativamente, ...

Fiat Chrysler non produrrà più auto diesel a partire dal 2022 - secondo il Financial Times : Il Financial Times ha scritto che dal 2022 la casa automobilistica Fiat Chrysler (FCA) non produrrà più auto con motore diesel, tecnologia in crisi per via dello scandalo legato ai dati truccati sulle emissioni di Volkswagen, delle forti critiche per il The post Fiat Chrysler non produrrà più auto diesel a partire dal 2022, secondo il Financial Times appeared first on Il Post.

Fiat-Chrysler : dal 2022 addio al diesel : addio al diesel entro il 2022: è il piano quadriennale di Fiat Chrysler Automobiles, che verrà presentato nel mese di giugno. A rivelarlo in anticipo è il

Fiat Chrysler corre sul circuito di Piazza Affari : Teleborsa, - Seduta decisamente positiva per Fiat Chrysler , che tratta in rialzo del 2,65% sovraperformando un settore che si presenta nel complesso positivo. In marcia anche Exor con un balzo del 2,...

Fiat Chrysler corre sul circuito di Piazza Affari : Seduta decisamente positiva per Fiat Chrysler , che tratta in rialzo del 2,65% sovraperformando un settore che si presenta nel complesso positivo. In marcia anche Exor con un balzo del 2,69%. La ...

Fa discutere lo spot Fiat Chrysler con la voce di Martin Luther King : Se l'obiettivo era di far riflettere e discutere, non c'è dubbio che è stato centrato. Di polemiche, infatti, lo spot di Fiat Chrysler Automobiles trasmesso domenica notte in occasione del Super Bowl ...

Fiat Chrysler : cinque spot durante la 52 esima edizione del Super Bowl - Motori e Auto - : Per la cronaca il Super Bowl è stato vinto quest'anno dagli Eagles che a sorpresa hanno battuto per 41 a 33 i favoritissimi New England Patriots di Boston.

Superbowl - Martin Luther King nello spot della Fiat Chrysler : polemiche per la scelta del “testimonial” : Uno degli spot andati in onda durante la pausa della finale del Superbowl americano (è uno degli spazi pubblicitari più ambiti al mondo dalle aziende, che per l’occasione producono pubblicità di alto valore con grandi nomi come testimonial) è quello del Ram 1500 della Fca. L’azienda automobilistica ha scelto come voce narrante un discorso di Martin Luther King, il leader del movimento per i diritti civili ucciso a Memphis nel 1968. ...

Superbowl - Martin Luther King nello spot della Fiat Chrysler : polemica per la scelta del “testimonial” : Uno degli spot andati in onda durante la pausa della finale del Superbowl americano (è uno degli spazi pubblicitari più ambiti al mondo dalle aziende, che per l’occasione producono pubblicità di alto valore con grandi nomi come testimonial) è quello del Ram 1500 della Fca. L’azienda automobilistica ha scelto come voce narrante un discorso di Martin Luther King, il leader del movimento per i diritti civili ucciso a Memphis nel 1968. ...

Fiat Chrysler presenta 5 spot al Super Bowl. Quello con Martin Luther King fa infuriare gli utenti dei social : Dei cinque spot presentati da Fca Usa alla 52esima edizione del Super Bowl ce n'è uno che ha fatto infuriare gli utenti dei social. Si tratta della pubblicità del nuovo Ram 1500 2019, che ha 'scomodato' un mito della lotta per i diritti civili come Martin Luther King. Per promuovere i suoi pick-up, FCA è ricorsa alla voce di MLK: un suo sermone tenuto 50 anni fa, il 4 febbraio del 1968 ad Atlanta, in Georgia, fa da "colonna ...

Fiat Chrysler a marce ridotte dopo immatricolazioni : Teleborsa, - Giornata fiacca per il Lingotto , che tratta in ribasso dello 0,43%, dopo i dati sulle immatricolazioni , che sono rimaste tendenzialmente invariate, facendo peggio della media del ...

Fiat Chrysler a marce ridotte dopo immatricolazioni : Giornata fiacca per il Lingotto , che tratta in ribasso dello 0,43%, dopo i dati sulle immatricolazioni , che sono rimaste tendenzialmente invariate, facendo peggio della media del mercato . L'analisi ...

Fiat Chrysler corre sul circuito di Milano dopo conti e outlook : Progresso marcato per Fiat Chrysler , che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti. Driver principale del rialzo sono i conti del 2017 e del quarto trimestre , annunciati la vigilia, che hanno ...