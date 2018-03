F1 | Mondiale 2018 | Daniel Ricciardo si giocherà il rinnovo contrattuale con Red Bull

Motocross - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via in MXGP e MX2. Si cercano gli eredi di Antonio Cairoli : Nel fine settimana scatta ufficialmente il Mondiale Motocross 2018, sia per la MXGP che per la MX2. Nella classe regina il nostro Antonio “Tony” Cairoli (KTM) parte a caccia del suo decimo titolo iridato e tutta l’Italia lo sospingerà verso questo grande obiettivo. Il nostro fuoriclasse, tuttavia, a fine stagione avrà 33 anni e, dunque, non potrà ancora correre all’infinito. Sta per iniziare il momento di chiederci se, ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : i favoriti. Antonio Cairoli per il decimo titolo - Jeffrey Herlings primo sfidante : Inizierà questo weekend in Argentina il Mondiale 2018 della classe MXGP di Motocross. Un lungo viaggio che toccherà 16 nazioni per poi concludersi dopo 20 prove in Italia, ad Imola. Riparte la caccia ad Antonio Cairoli, tornato sul tetto del mondo lo scorso anno. Dopo due anni funestati dalla cattiva sorte, con infortuni che lo hanno fortemente limitato, il messinese è tornato il dominatore di un tempo nel 2017, vincendo il suo nono titolo ...

Russia 2018 - in arrivo il Var anche per i medici delle 32 nazionali del Mondiale : Il presidente della commissione medica della Fifa: "Un secondo dottore starà davanti a un video per valutare con immediatezza l'accaduto e fare una prima diagnosi"

Motocross - Mondiale 2018 : come vedere le gare in tv. La guida completa : Manca poco all’inizio del Mondiale Motocross 2018. Domenica 4 marzo è il giorno della prima gara, in Argentina, sul circuito di Neuquen. Riparte la caccia ad Antonio Cairoli, tornato l’anno scorso alla vittoria del titolo iridato e anche quest’anno l’uomo da battere. I suoi primi rivali saranno l’olandese Jeffrey Herlings, lo sloveno Tim Gajser e il francese Romain Febvre. Intrigante anche il Mondiale MX2, dove a ...

MotoGP - Test Qatar 2018 : Andrea Dovizioso e la Ducati a Losail. A caccia di risposte per il sogno Mondiale : Tutto pronto per gli ultimi Test collettivi della classe MotoGP sul circuito di Losail (Qatar). Dal 1° al 3 marzo il tracciato arabo sarà teatro di una tre giorni importante per i team della massima cilindrata pronti a raccogliere informazioni utili per migliorare le moto in vista dell’esordio iridato, previsto proprio su questa pista il 18 marzo. In casa Ducati la situazione è contraddittoria. Andrea Dovizioso è in grande confidenza con ...

F1 - TV8 conferma l'orario delle differite per il Mondiale 2018 : ... infatti, saranno mandati in onda in chiaro sull'emittente satellite , Italia, USA, Messico e Brasile.ndr, , mentre i restanti saranno disponibili in diretta solo su NowTV , piattaforma streaming a ...

Beach volley World Tour 2018 - Major series Fort Lauderdale. Inizia il “Mondiale d’inverno” : Menegatti/ Giombini a caccia di una difficile qualificazione : Scatta oggi con i due tornei di qualificazione il “Mondiale d’inverno” di Beach volley, il primo dei tre Major series di una stagione senza Olimpiadi e Monmdiali e dunque uno dei tre tornei più importanti dell’anno, in programma a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. In campo maschile gli azzurri Lupo/Nicolai, che fanno il loro debutto stagionale e Ranghieri/Caminati (grazie ad una wild card) inizieranno domani il loro ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Antonio Cairoli - è sfida alla leggenda. Parte la rincorsa al decimo titolo : Trentadue anni all’anagrafe. 83 Gran Premi vinti nel Mondiale Motocross. 145 podi conquistati. 9 titoli iridati in bacheca. Stiamo parlando, ovviamente, di Antonio Cairoli, la leggenda della MXGP nato a Patti in provincia di Messina che, numeri alla mano, è già di diritto nel Gotha del Motocross. Un campione senza tempo che è reduce dal suo ennesimo trionfo nel campionato del mondo ma che, a quanto pare, non ha la minima intenzione di ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Sebastian Vettel - ora tocca a te! Parte la caccia al Mondiale - Ferrari da collaudare : Sebastian Vettel, ora è arrivato il tuo momento. Il tempo delle chiacchiere è finito, si inizia a fare terribilmente sul serio, si devono costruire le basi per disputare una grande stagione, per lottare seriamente per il Mondiale e per riportare in Italia quel titolo iridato che manca da più di un decennio. Il tedesco oggi ha osservato da lontano il lavoro svolto da Kimi Raikkonen ma da domani toccherà a lui: il finlandese accenderà il motore ...

MotoGP - Test Qatar 2018 : Valentino Rossi - a Losail è già ultima spiaggia. Risolvere i problemi della Yamaha in vista del Mondiale : Non siamo nemmeno a fine febbraio, e quindi ancora ben distanti dall’esordio del Gran Premio del Qatar, ma per la Yamaha gran parte della stagione 2018 in MotoGP si sta giocando già ora. Più precisamente nei terzi, ed ultimi, Test pre-stagionali di Losail dove, il 18 marzo, scatterà ufficialmente il campionato del mondo. Per quale motivo si possono già fare discorsi di questo tenore? Ê presto detto: per le prestazioni messe in mostra dalla ...

Motocross - Calendario Mondiale 2018 : tutte le date e gli orari. Il programma completo e come vederlo in tv : strong>Saranno 20 i round del Calendario iridato 2018 della MxGP.Un percorso assai variegato che andrà a toccare 16 Nazioni diverse (3 volte l’Italia) disputando il celebre Motocross delle Nazioni negli Stati Uniti il 7 ottobre. La partenza sarà in Argentina il 4 marzo sull’ormai noto sterrato di Neuquen mentre le novità sono rappresentate dall’appuntamento in Turchia e dall’ultimo atto di Imola, a 53 anni di distanza. Un tracciato ricavato ...

MotoGP in tv - Mondiale 2018 su TV8 : in chiaro tutte le gare in differita - 8 i GP in diretta : Il 18 marzo, a Losail (Qatar), prenderà il via la stagione 2018 del MotoMondiale. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da fino a novembre. Si inizierà con la citata tappa qatariana, concludendosi a Valencia, con la novità della Thailandia a destare curiosità. Sky trasmetterà in diretta tutte le gare del campionato di ...

F1 in tv - Mondiale 2018 su Tv8. In chiaro tutte le differite delle gare : Il Mondiale 2018 di Formula Uno regalerà una vera e propria rivoluzione per tutti gli appassionati. Tutti i Gran Premi, infatti, saranno trasmessi in diretta tv esclusivamente su Sky Sport F1: soltanto il network di Murdoch, infatti, ha acquistato i diritti per la massima classe motoristica e dunque manderà in onda tutte le gare ma anche tutte le qualifiche e le prove libere accompagnate naturalmente da approfondimenti, presentazioni e talk ...