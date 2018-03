Eve Jobs | la figlia minore di Steve Jobs ' affamata e folle' che tutto può e tutto vuole

Curriculum di StEve Jobs all'asta - valore di partenza 50mila dollari - : Già 45 anni fa il futuro fondatore di Apple desiderava lavorare nel settore della tecnologia e del design. Nel cv vantava competenze di "ingegneria tecnologica e design digitale"

10 anni di MacBook Air : nel 2008 StEve Jobs cambiava il futuro dei laptop : Il 15 gennaio 2008 Steve Jobs presentò il primo MacBook Air. 'È il notebook più sottile al mondo ', affermò il co-fondatore della Mela alla platea del Macworld 2008, pochi giorni dopo l'annuale Consumer Electronics Show di Las Vegas, dove Bill Gates annunciò che nel giugno dello stesso anno ...

Esattamente undici anni fa StEve Jobs presentò il primo iPhone : Gli anni passano sempre più velocemente. Sembra ieri che eravamo tutti accaniti utilizzatori delle tastiere fisiche QWERTY mentre oggi tutti abbiamo in tasca device quasi più intelligenti di noi. Come è giusto che sia, il corso del tecnologia si velocizza sempre di più tanto da assistere alla presentazione di prodotti innovativi in tempi sempre minori. Pensate al NOKIA 3310 presentato nel 2000…chi mai si sarebbe aspettato che la sua ...

Justin Timberlake è uno StEve Jobs nel futuro nel video di Filthy : Indietro 5 gennaio 2018 ROMA – Perplessi e attratti. È così che si rimane guardando il video di Filthy, il primo singolo estratto dal nuovo album di Justin Timberlake, Man of the woods. Un brano inaspettato e forse difficile da capire. Servono decisamente più ascolti per far propria la canzone. Un misto di pop elettronico e […] L'articolo Justin Timberlake è uno Steve Jobs nel futuro nel video di Filthy sembra essere il primo su NewsGo.

Gualtiero Marchesi - i funerali a Milano. Tanti gli chef presenti - Davide Oldani : “È stato lo StEve Jobs della cucina” : Massimo Bottura, Davide Oldani, Davide Rampello, Sadler, Iginio Massari e Canzian, Pietro Lehman, Santini e Cannavacciuolo: Tanti chef hanno voluto dare l’ultimo saluto a Gualtiero Marchesi, scomparso il 26 dicembre all’età di 87 anni. In molti hanno voluto rendere omaggio al maestro innovatore della cucina italiana al suo funerale nella chiesa di Santa Maria del Suffragio a Milano. Al suo arrivo il feretro è stato ...

StEve Jobs diventa napoletano : Steve Jobs è diventato italiano, per l precisione napoletano, grazie all' intraprendenza di due giovani imprenditori partenopi che non si sono fatti impaurire dal colosso Apple. Steve Jobs è diventato un marchio italiano, grazie all' intuito di due giovani imprenditori napoletani che hanno saputo cogliere al volo una piccola distrazione di un colosso dell' hi-tech come Apple. Tutto ha avuto inizio nel 2012 quando i due imprenditori ...

