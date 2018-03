Esperto di risorse umane in Svizzera “Qui grande qualità della vita Eppure pensavo che

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 marzo 2018) A sentirlo parlare penseresti che ha almeno il doppiosua età. Invece Antonio Calcò Labruzzo, palermitano di nascita, di anni ne ha solo 35, ma di chilometri macinati ne ha già alle spalle parecchi. “Subito dopo il liceo sono partito per Milano per studiare Economia alla Bocconi – racconta a ilfattoquotidiano.it -, e pensare che da ragazzino ero uno di quelli che pensava che non avrebbe mai lasciato la Sicilia”. Già prima di terminare gli studi si è messo alla ricerca di un lavoro: “Mi stavo specializzando in, che a quei tempi in Italia era un settore agli albori”, ricorda. Ma lui non ha faticato a trovare una posizione da stagista, che dopo la laurea si è trasformata in un lavoro più stabile. La giovanissima età e la voglia di fare esperienza, però, l’hanno spinto più volte a cambiare azienda: “Tutti gli spostamenti sono stati ben ponderati e fatti nel segno ...