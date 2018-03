Epidemiologia e fattori di rischio del tumore allo stomaco in Italia

fondazioneserono

(Di giovedì 1 marzo 2018) Per il 2017 sono attesi quasi 13.000 nuovi casi di carcinoma gastrico, dato stabile rispetto al 2016 e in riduzione rispetto al 2014 quando sono stati riscontrati 14.500. Il cancro gastrico è attualmente all'ottavo posto negli uomini, al sesto per le donne e pari al 4% di tutti i tumori per entrambi i sessi con una maggiore incidenza nell'età sopra i 70 anni 1. Dal punto di vista geografico l' area dell'Appennino Tosco-Romagnolo e Marchigiano è a più altodi incidenza mentre abitudini protettive al Sud condiziona la differenza territoriale osservata. Rispetto ad un incidenza annuale al Nord 35.9 casi/10000negli uomini e 17.7% nelle donne, il Centro presenta un aumento del 10% negli uomini e 16% nelle donne, mentre il Sud fa registrare una riduzione del 31% tra gli uomini e del 28% tra le donne 1. Nel 2014 sono state osservate 9557 per questa neoplasia; con il 6% dei decessi ...