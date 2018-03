Embraco - Calenda convoca azienda e sindacati : La vertenza Embraco ritorna sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministro Carlo Calenda ha dato appuntamento ad azienda e sindacati alle 10:30 di domani 2 marzo al dicastero di Via ...

Embraco - contatti tra Calenda e Ceo di Whirlpool per cercare soluzioni - : In seguito ai colloqui il responsabile del gruppo americano avrebbe deciso di occuparsi personalmente del dossier sullo stabilimento torinese dell'impresa brasiliana

Embraco - Calenda non aspetta la risposta Ue e annuncia “Fondo contro le delocalizzazioni”. Finanziato con soldi Ue : La commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager, giusto una settimana fa, aveva spiegato di non poter dare via libera alla proposta italiana di un “fondo contro le delocalizzazioni” per “mancanza di dettagli”. Poco male per il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda e il premier Paolo Gentiloni. Che a quattro giorni dal voto hanno deciso di sfruttare la riunione del Comitato interministeriale per la ...

Embraco : contatti Calenda-ceo Whirlpool : ANSA, - ROMA, 28 FEB - Nei giorni scorsi - secondo quanto apprende l'ANSA - ci sono stati contatti fra il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e il ceo del gruppo americano Whirlpool Marc ...

Whirlpool : Calenda - lavoriamo per raccogliere offerte per Embraco : Roma, 28 feb. , AdnKronos, 'Stiamo lavorando per raccogliere tutte le manifestazioni di interesse e presentarle ai sindacati. Chiesto di organizzare un incontro tra venerdì e lunedì al ministero dello ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 fake news : dall’inchiesta di Fanpage all’intervento di Calenda su Embraco : Questa settimana Marco Travaglio si dedica alla scomposizione di quattro fake news nella 15esima puntata di Balle Spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft a partire da oggi, 24 febbraio. Prima: è vero che Fanpage ha violato tutte le regole del giornalismo utilizzando un ex camorrista pentito come agente provocatore per scoperchiare la nuova Gomorra? Seconda: è vero che la candidata di +Europa, Emma Bonino, è una perfetta ...

"Su Embraco solo accuse false" La Slovacchia contro Calenda Allo studio il ruolo del Piemonte : L'Embraco? Quasi un caso diplomatico. Con tanto di telefonata per esprimere il disappunto per le "false accuse" del ministro italiano Carlo Calenda. Il ministro dell'Economia slovacco Peter Ziga non ci sta a finire sul banco degli imputati per la decisione dell'azienda del gruppo Whirlpool di sbaraccare lo stabilimento torinese di Riva di Chieri Segui su affaritaliani.it

Calenda : aiuti strordinari per Embraco : 10.55 "Noi stiamo lavorando su due livelli, uno è la re-industrializzazione, cioè trovare qualcuno che in continuità prenda il sito per fare lo stesso tipo di produzione o un altro tipo.Su questo siamo disponibili a mettere in campo aiuti straordinari, come ho già detto alla commissaria Ue Vestager". Lo ha detto il ministro dell Sviluppo economico,Calenda. "Dall'altro lato-ha detto-la commissaVestager è al lavoro per verificare se la ...

Embraco - Calenda : Continua delocalizzazione fenomeno gravissimo : Teleborsa, - "C'è una Continua delocalizzazione verso i Paesi dell'Est Europa: è un fenomeno gravissimo. Questo non è il libero mercato, nel libero mercato ci sono situazioni paritetiche, si compete ...

Whirlpool : Calenda - non commento su acquirenti Embraco - prima piano serio : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Su possibili nuovi acquirenti di Embraco “non commento, finché non ho un piano serio e non ne parlo prima con i sindacati”. E’ il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a rispondere cosi, interpellato, in un’intervista a Rtl 102,5, sugli sviluppi della vertenza Embraco. “La settimana prossima incontro i sindacati per vedere quali sono le possibilità”, ha detto. ...

Embraco - Calenda : “Vogliamo salvare tutti i posti di lavoro” : Milano, 21 feb. (Adnkronos) – “Non abbiamo mai dato numeri di nessun tipo. Il governo vuole salvare tutti i posti di lavoro”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a margine di un evento a Milano, sui lavoratori della Embraco, parte del gruppo Whirlpool, che rischiano il licenziamento. Sul possibile interesse da parte di un gruppo straniero per Embraco “ne parlerò quando saranno cose verificate ...

