Elezioni | Verdini | voto Berlusconi e Renzi per far risorgere Nazareno

Elezioni - Verdini e Renzi verso l’accordo. In cambio del sostegno - seggi sicuri per Ala. Barani : “Ho arretrati da incassare” : Dopo aver sostenuto il governo Renzi tradendo il proprio padrino politico, Denis Verdini sta lavorando per costruire un’alleanza con il Pd in vista delle Elezioni del prossimo 4 marzo. La notizia è stata anticipata sabato al Corriere Fiorentino e a quanto risulta al ilfattoquotidiano.it la prossima settimana sarà decisiva per stabilire modi e tempi dell’intesa. I dem non parlano, gli uomini di Beatrice LoRenzin aprono, mentre sono critici i ...