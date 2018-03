Elezioni | Tajani | ho dato la mia disponibilità a servire l' Italia

Elezioni - Berlusconi : “Tajani disponibile a fare il premier”. Fitto nel fuorionda : “Il M5s rischia di fare cappotto al Sud” : Antonio Tajani sarà il nome indicato da Forza Italia se il centrodestra avrà la maggioranza e gli azzurri saranno la prima forza della coalizione. L’annuncio è stato dato da Silvio Berlusconi durante un’intervista a Matrix, su Canale 5. Il presidente del Parlamento europeo, dice il leader di Forza Italia, “ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra”. ...

Elezioni - Berlusconi : “Premier del centrodestra? Tajani è l’uomo giusto. Sarà lui a dire se è disponibile” : “Tajani occupa una posizione di altissimo rilievo, è il presidente dell’istituzione europea eletta direttamente dai cittadini, quindi il numero uno dell’Unione europea, ha anche impegni precisi nei confronti degli altri paesi, sta portando avanti politiche europee, è ben visto e considerato con molto apprezzamento e stima da tutti. È un uomo giusto e a me piacerebbe che alla fine potesse essere lui, ma ho l’impegno di far dire a lui ...

Elezioni - Tajani (FI) : “Berlusconi mi vuole premier? Onorato - ma non faccio campagna. Presto per cercare suo erede “ : “Berlusconi mi vorrebbe premier? Sono Onorato dalle parole di stima, ma ho dedicato l’ultimo anno al lavoro al Parlamento europeo, credo nel Parlamento e proprio per questo non ho partecipato alla campagna elettorale”. Così Antonio Tajani ha tagliato corto in merito alle voci che lo vorrebbero in prima fila nei desiderata berlusconiani per Palazzo Chigi, dopo le urne. “Oggi nessuno può pensare di fare l’erede di ...

Elezioni : Berlusconi - Tajani premier farebbe valere interessi Italia in Ue : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Antonio Tajani “è uno dei candidati in campo” per la premiership del centrodestra, “probabilmente come presidente del Consiglio sarebbe in grado in grado di far valere gli interessi dell’Italia in Europa, perché conosce tutti ed è molto stimato da tutti, anche da esponenti della sinistra”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Circo massimo’ su Radio Capital. ...

Elezioni : Berlusconi - su Tajani a p.Chigi impensabili obiezioni da alleati : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Tajani a Palazzo Chigi andrebbe bene. In Europa è stimato da tutti, dicono che sia il migliore presidente del Parlamento che ci sia mai stato. Ma ci sono anche altri nomi”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Carta Bianca sul possibile nome per palazzo Chigi in caso di vittoria alle Elezioni. Su Antonio Tajani, aggiunge il leader di Fi, non potrebbero esserci obiezioni da parte degli alleati: ...

