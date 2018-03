Elezioni | Salvini | “Elsa lesbica in Frozen? Preparano mondo al contrario Voglio

Elezioni : Salvini - numero ministri uguale con Fi ma peso in base ai voti : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “I numeri” dei ministri di Lega e Fi di un ipotetico governo di centrodestra “saranno uguali, ovviamente se prenderà più voti la Lega ci occuperemo di partite più importanti. Ad esempio di agricoltura posso già dire che ci occuperemo noi”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, ospite su Retequattro di ‘Dalla vostra parte’. L'articolo Elezioni: Salvini, numero ...

Elezioni - Salvini Meloni e Berlusconi alla photo opportunity del centrodestra : “Mai inciuci - tra noi lealtà assoluta” : Tempio di Adriano, Roma. A tre giorni dal voto del 4 marzo, arriva in extremis la manifestazione unitaria del centrodestra targata Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia, più la quarta gamba di Noi con l’Italia-Udc (quelli che Salvini bollava come “riciclati” ma che è stato costretto a digerire come alleati). In realtà, è stata poco più che una semplice photo opportunity, con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia ...

Elezioni - gaffe di Cazzola : “Salvini dice fuck news”. Botta e risposta con Borghi (Lega) : “Luigi Di Maio ha detto che Elsa Fornero è stata un ministro competente, ma senza cuore? Io ho scritto una lettera, che Il Foglio gentilmente mi ha pubblicato, chiedendo al presidente della Repubblica di nominare Elsa Fornero senatore a vita“. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) dall’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola, che dichiara pubblicamente il suo voto per la lista +Europa di Emma Bonino e attacca il leader della ...

Elezioni 2018 - come si vota/ Centrodestra : Berlusconi “vecchiette al voto” - Salvini “nostre radici cristiane” : Elezioni 2018, come si vota il 4 marzo: Berlusconi e Salvini al comizio finale del Centrodestra. Andrea Roventini come Ministro Economia del Governo Di Maio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Elezioni : Commissione Ue attacca Salvini - i suoi tweet andrebbero cancellati : Jourova ha risposto a una domanda su un tweet di Salvini del 18 gennaio su un presunto episodio di cronaca nera a Venezia. A proposito di una bambina che avrebbe subito presunto moleste da parte di ...

Elezioni : Commissione Ue attacca Salvini - i suoi tweet andrebbero cancellati : Un tweet di Matteo Salvini sulla caccia ai migranti dovrebbe essere cancellato "in 24 ore", ha detto la commissaria alla Giustizia, Vera Jourova, durante una conferenza stampa per presentare le raccomandazioni della Commissione su come rispondere al contenuto illegale online. Jourova ha risposto a una domanda su un tweet di Salvini del 18 gennaio su un presunto episodio di cronaca nera a Venezia. A proposito di una bambina che ...

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Andrea Roventini ministro M5S Economia : Renzi “Di Maio e Salvini no confronto tv” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA il 4 marzo: Andrea Roventini COME ministro Economia del Governo Di Maio. Renzi, "Di Maio e Salvini non vogliono il confronto tv". Lite Berlusconi ad Agorà(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Elezioni - filorussi e populisti di destra : su Sky Tg24 il network di siti stranieri che diffondono i messaggi di Salvini : Un network di siti e account social internazionali sta intervenendo in modo significativo sui temi della campagna elettorale italiana, diffondendo contenuti, scritti in inglese, perlopiù anti-immigrati, anti-Europa e anti-sistema, e a favore della Lega di Matteo Salvini. Lo racconta un’indagine di Sky Tg24 HD, in onda oggi nelle principali edizioni del telegiornale. L’indagine è disponibile anche sul sito SkyTg24.it e sui social della testata, ...

Elezioni : Berlusconi - cosa dice Bossi di Salvini? Prossima domanda per favore : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – cosa dice Umberto Bossi di Matteo Salvini? “La Prossima domanda, per favore”. Così Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. “Con lui – aggiunge incalzato dalla conduttrice – parliamo di casa, dei figli, dei tempi andati e qualche volta anche di donne”. L'articolo Elezioni: Berlusconi, cosa dice Bossi di Salvini? Prossima domanda per favore sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - Salvini : critiche Cei non mi sfiorano : Corridoi umanitari per migranti, Monsignor Galantino: il bene parla da solo, non faccio mai polemiche

Elezioni 2018/ Salvini - “critiche Cei non mi sfiorano”. Di Maio - lista ministri M5s via mail a Mattarella : Elezioni 2018: Di Maio presenta la lista dei ministri M5s a Mattarella via mail. Salvini, "non mi sfiorano critiche della Cei sul Vangelo". Ultime notizie su Pd, Centrodestra e M5s.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:02:00 GMT)

Elezioni - Salvini vs Giannini : “Ho giurato su Vangelo perché ci credo”. “Atto politicamente indecoroso” : Botta e risposta concitato a Dimartedì (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il giornalista di Repubblica, Massimo Giannini. Quest’ultimo legge un post che Salvini ha pubblicato qualche tempo fa sulla sua pagina Facebook, testo critico con papa Francesco sul tema migranti. E chiede: “Con quale credibilità si è presentato l’altro giorno in un comizio, agitando il Vangelo e il rosario? Non è stata una mossa elettorale per cercare di ...

Elezioni : un finto Salvini per strade Palermo 'Dicevo che puzzate - ora voglio vostro voto' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - Giovedì mattina un finto Matteo Salvini girerà per le strade di Palermo in decappottabile seguito da tre camion con vele 6x3 metri ispirati a quelli del film candidato all’Oscar “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”. Sui cartelloni sarà scritto “Ho detto che puzzate. Ora

Elezioni - Meloni : “Salvini e Vangelo? Non lo avrei fatto - ma critiche sinistra fanno ridere”. Scontro con Guerritore : “Salvini giura sul Vangelo? Io non avrei fatto così, anche se mi fa piacere che oggi la sinistra faccia tutta questa levata di scudi e torni a difendere i simboli del cristianesimo, quando ha avuto ministeri dei Beni Culturali che finanziavano mostre in cui era raffigurato nostro Signore Gesù Cristo immerso nell’urina”. Sono le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di Otto e Mezzo (La7), sull’ultima svolta cattolica ...