Elezioni | Renzi | vincerà chi ha più parlamentari di tutti

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "voto Berlusconi e voto Renzi, perchè voglio un governo delle larghe intese, perchè solo così si può salvare i Paese. Deve risorgere il Nazareno". Lo ha affermato Denis Verdini, intervenendo 'Piazzapulita', la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7.

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "Il referendum non è passato e io ne ho preso atto, tant'è che mi candido al Senato per dire ai cittadini prendo atto della vostra scelta. Non arrivo ancora al livello di candidarmi al Cnel, ma al Senato della Repubblica sì". Lo ha affermato il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite di Rai Parlamento per le Tribune politiche.

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "meglio un voto utile che un rimpianto inutile. Tutti quelli che dicevano che Obama e Trump erano la stessa cosa ora vedono che non è così". Lo afferma il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite di 'R 101'.

Roma, 1 mar.(AdnKronos) – "Chi continua a vivere queste Elezioni come primarie interne del Pd", si accorgerà lunedì mattina delle conseguenze di divisioni in questa fase. Lo ha detto Matteo Renzi a Cartabianca rispondendo a una domanda sul tweet di ieri di Enrico Letta. "Quelli che continuano a vivere di discussioni interne li lasciamo alla loro occupazione. Tra me e Gentiloni non c'è alcuna rivalità".

Elezioni 2018 - Renzi : "Sosterrò ogni premier Pd. Occhio a estremisti' - : Il segretario dem ha smentito divisioni: "Appoggio chiunque nel partito dovesse avere l'incarico". Poi mette in guardia dagli avversari: "No a larghe intese con centrodestra". Polemica con il M5s sui ...

Elezioni - quando il candidato ministro M5s all’Istruzione diceva a Renzi : “Presidente - la scuola è con lei” : “Signor presidente, la rivoluzione è partita dal basso e in quanto a basso me ne intendo. Ascolti ancor di più le tantissime esperienze di eccellenza che abbiamo nella scuola: noi siamo pronti a migliorare questo Paese. La scuola è con lei, presidente”. Lo dice Salvatore Giuliano, il preside che il M5s propone come eventuale ministro della scuola, a un evento del 2015 a Venaria. In prima fila in platea c’è l’allora ...

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Andrea Roventini ministro M5S Economia : Renzi “Di Maio e Salvini no confronto tv” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA il 4 marzo: Andrea Roventini COME ministro Economia del Governo Di Maio. Renzi, "Di Maio e Salvini non vogliono il confronto tv". Lite Berlusconi ad Agorà(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "Di Maio presente in Parlamento per il 30%. Non si presenta solo ai confronti tv, non si presenta neanche in Parlamento. Ma lo stipendio però lo prende intero. Un qualsiasi lavoratore, pubblico o privato, se si presentasse al lavoro solo il 30 per cento delle volte, sarebbe stato già licenziato. Ecco questi sono quelli che fanno la morale al Pd…". Lo dice Matteo Renzi a 'Matteo risponde' in diretta Fb.

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "Gli odi, gli insulti, la violenza verbale delle piazze la lasciamo a loro". Lo dice Matteo Renzi a 'Matteo risponde' in diretta Fb . A chi gli chiede un commento a Alessandro Di Battista che è andato a "provocare" in piazza a Rignano, il segretario dem risponde: "Non dico niente. Guardate le foto e ciascuno può farsi un'opinione di come era quella piazza. Noi non ..."

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "Cottarelli è stato preso da Renzi per tagliare le cattive spese dello stato. Ha presentato un piano ed è stato mandato a casa. Io gli ho fatto una telefonata perché l'ho avuto in televisione e ho sentito un suo intervento. Siamo d'accordo che, se come credo, vinciamo Elezioni ci vediamo, e visto che lui ha due anni di vantaggio su qualsiasi altro perché ha fatto questi studi, gli diremo puoi e ..." Lo dice Silvio Berlusconi.

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "Gentiloni è una persona gentile, sobria. è una persona che saluto con viva cordialità. Se mi fido più di lui o di Renzi? In generale delle persone di sinistra tendo a fidarmi poco". Così Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. A chi gli chiede un giudizio sul Capo dello Stato, "Mattarella è una persona perbene – risponde – gentile, rispettoso della Costituzione e siamo fiduciosi ..."

Elezioni - i complimenti di Renzi a Casalino : “Lista ministri M5S? Brillante operazione di marketing” : A Bersaglio Mobile (La7) Enrico Mentana intervista Matteo RenziRenzi finisce per complimentarsi con Casalino per l’operazione, la discussione finisce sulla lista dei ministri proposta dal Movimento 5 Stelle definita dal leader del Pd “una Brillante operazione di marketing” utilizzata 2per far dimenticare lo scandalo dei rimborsi”. Di fronte all’insistenza di Mentana, L'articolo Elezioni, i complimenti di Renzi a ...

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "Gentiloni è un ottimo premier ed è una persona a cui sono legato da un sentimento di amicizia, sono contento che tutti ne parlino bene, ho fatto bene a fare il tifo per lui dopo di me" a Palazzo Chigi. Il nome a cui affidare il mandato per la formazione del governo "lo sceglie il Presidente della Repubblica. Noi siamo una squadra, quello che deciderà Mattarella avrà il nostro totale ..." Lo dice Matteo Renzi.

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Sulla squadra di governo messa a punto dai 5 Stelle prima del voto, i grillini "sono stati bravi a fare un'operazione di marketing" per recuperare "uno scivolone: hanno candidato nei collegi gli stessi che i 5 stelle definiscono impresentabili. Allora che hanno fatto? Un'operazione di marketing". Lo dice Matteo Renzi, ospite di Mattino Cinque su Canale 5."Ma guardiamo la ..."