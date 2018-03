Elezioni | Renzi | se il Pd non sarà primo è pronto a opposizione

Elezioni 2018 - Grasso (LeU) : “Disponibile a governo di scopo con Renzi e Berlusconi” : Attacca gli avversari, che però potrebbero diventare alleati “di scopo” se Mattarella dovesse chiederlo. Ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, il leader di LeU Piero Grasso lo ha detto chiaramente: “Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili”. Il presidente uscente del Senato ha risposto così alla domanda se ...

Elezioni - Berlusconi imita Renzi : “Dirò agli italiani che non faccio questo - non faccio quello… scusate ho perso la memoria” : “Posso inventare io una imitazione di Renzi? Allora, io dirò agli italiani che non faremo questo, non faremo quest’altro, non faremo… perbacco, scusatemi, però ho perso la memoria”. Così a “Italia 18” su Sky TG24 HD il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando l’imitazione che il segretario PD ha fatto di lui. L'articolo Elezioni, Berlusconi imita Renzi: “Dirò agli italiani che non faccio questo, non faccio ...

Elezioni - da Renzi a Berlusconi tutti contro i ministri nominati da Di Maio : “Non rispetta regole”. “Nomi sconosciuti” : “Non rispetta le regole”. “Serve solo ad avere titoli sui giornali“. “Sono nomi sconosciuti“. “È un festival del surreale“. La lista dei possibili ministri presentata da Luigi Di Maio mette d’accordo tutti gli oppositori. Dal Pd fino a Forza Italia, da Matteo Renzi a Silvio Berlusconi, tutti attaccano i nomi anticipati alla stampa dal candidato premier del Movimento 5 stelle. L’ultimo ...

Matteo Renzi e il tesoretto del Rosatellum : il trucchetto che può far vincere le Elezioni al Pd : Vuoi vedere che, alla fine, le elezioni le vince il Pd ? Di sondaggi non si può parlare, di numeri nemmeno. Ma a svelare la segreta speranza di Matteo Renzi è semplicemente il meccanismo , astruso, ...

Elezioni - Bersani : “Di Maio? Somiglia più ad Andreotti che a me. Renzi? Imbroglia sulla legge elettorale” : “Forse Di Maio come profilo asSomiglia più ad Andreotti che a me”. Così a Otto e Mezzo (La7) il candidato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, commenta un servizio di Paolo Pagliaro che accostava l’ex segretario Pd a Luigi Di Maio. E ribadisce: “Noi parleremo con il M5S. Boldrini? Non c’è alcuna discussione, lei anticipa semplicemente il fatto che non ne vede le condizioni, ma non dice che non dev’esserci dialogo. Ci parleremo ovviamente. ...

Elezioni - Renzi : “Sulle banche non siamo scappati…”. E il militante contesta : “E Boschi dove l’abbiamo candidata?” : “E Boschi dove l’abbiamo candidata?”. Queste le urla di un contestatore dem, nei confronti di Renzi, nel corso di un evento elettorale del Pd al cinema Adriano, dopo che il segretario Pd aveva rivendicato che il suo partito sulle banche “non è scappato”. “L’abbiamo candidata a Bolzano proprio per evitare che tutta la polemica fosse contro di lei”, ha tagliato corto il segretario dem. L'articolo ...

Elezioni - i militanti Pd più realisti di Renzi : “Difficile governo centrosinistra e meno male ci sono Gentiloni e Mattarella” : Cinema Adriano. Roma centro. Il Partito Democratico, in attesa delle chiusure in ‘cento piazze per il programma’ previste per il 2 marzo in tanti luoghi su e giù per l’Italia, chiude con un grande evento che vede sul palco Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti. Il segretario dem continua a sostenere che l’obiettivo ufficiale di queste Elezioni è arrivare primo partito e diventare primo gruppo parlamentare. ...

Elezioni - Renzi vs Di Maio : “Parla solo di poltrone. Ora ci chiede voti - ma è incapace”. E rispolvera i sondaggi 2014 : “Ora Luigi Di Maio ci chiede i voti per fare un governo. C’è un piccolo particolare Luigi, è che noi ti reputiamo incompetente e incapace di guidare questo paese e come noi lo pensa la maggioranza degli italiani”. Così Matteo Renzi nel corso dell’iniziativa al cinema Adriano con Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti. Durante l’iniziativa, Renzi ha chiesto ai propri militanti l’ultimo sforzo di campagna ...

Elezioni : Renzi chiude campagna a piazzale Michelangelo a Firenze : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – Il segretario del Pd, Matteo Renzi, chiuderà la campagna elettorale venerdi’ 2 marzo alle 21 in piazzale Michelangelo a Firenze. ‘Vota il futuro, sceglie il Pd’, e’ lo slogan dell’evento. L'articolo Elezioni: Renzi chiude campagna a piazzale Michelangelo a Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : Renzi - famiglie priorità numero uno : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “Qual è la priorità degli ultimi cinque giorni? Risposta secca: le famiglie. Nella legislatura appena terminata abbiamo fatto il pieno alle imprese: irap costo del lavoro, ires, incentivi JobsAct, industria 4.0, pir, patent box. Continueremo con altre misure anche in questo settore. Ma la priorità numero uno sarà la famiglia”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Abbiamo fatto il pieno alle ...

Elezioni : Renzi - inverosimile governo Di Maio - Pd a opposizione : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “I Cinque Stelle non parlano più di reddito di cittadinanza, ma solo di poltrone. E dicono che votare il Pd non serve. Poi però chiedono ufficialmente al Pd di appoggiare un inverosimile governo Di Maio”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Delle due l’una: se i Cinque Stelle avranno i numeri per governare, noi faremo opposizione. Se i Cinque Stelle non hanno i numeri, non possono certo ...

Elezioni : Renzi - terrorizzati da Pd primo gruppo - ci attaccano di continuo : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “Cinque giorni al voto. Gli altri sono letteralmente terrorizzati dal fatto che noi saremo il primo gruppo parlamentare. E dunque ancora, in questi giorni, tutti attaccano noi. Sempre noi. Solo noi”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo Elezioni: Renzi, terrorizzati da Pd primo gruppo, ci attaccano di continuo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni - Coldiretti : con Renzi la prima spaghettata tricolore “doc” : La prima maxispaghettata tricolore garantita al 100% italiana è stata servita dalla Coldiretti in occasione dell’incontro con il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi e il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, che nel corso della legislatura ha firmato i decreti per rendere obbligatoria l’etichetta Made in Italy per prodotti base dell’agroalimentare italiano, dal latte ai formaggi, dal riso al grano per la pasta fino ai ...