Elezioni | Renzi | non sono primarie del Pd | con Gentiloni no rivalità

Elezioni 2018 - Renzi : "Sosterrò ogni premier Pd. Occhio a estremisti' - : Il segretario dem ha smentito divisioni: "Appoggio chiunque nel partito dovesse avere l'incarico". Poi mette in guardia dagli avversari: "No a larghe intese con centrodestra". Polemica con il M5s sui ...

Elezioni - quando il candidato ministro M5s all’Istruzione diceva a Renzi : “Presidente - la scuola è con lei” : “Signor presidente, la rivoluzione è partita dal basso e in quanto a basso me ne intendo. Ascolti ancor di più le tantissime esperienze di eccellenza che abbiamo nella scuola: noi siamo pronti a migliorare questo Paese. La scuola è con lei, presidente”. Lo dice Salvatore Giuliano, il preside che il M5s propone come eventuale ministro della scuola, a un evento del 2015 a Venaria. In prima fila in platea c’è l’allora ...

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Andrea Roventini ministro M5S Economia : Renzi “Di Maio e Salvini no confronto tv” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA il 4 marzo: Andrea Roventini COME ministro Economia del Governo Di Maio. Renzi, "Di Maio e Salvini non vogliono il confronto tv". Lite Berlusconi ad Agorà(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Elezioni : Renzi - 30% presenze in aula ma Di Maio stipendio lo prende intero : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Di Maio presente in Parlamento per il 30%. Non si presenta solo ai confronti tv, non si presenta neanche in Parlamento. Ma lo stipendio però lo prende intero. Un qualsiasi lavoratore, pubblico o privato, se si presentasse al lavoro solo il 30 per cento delle volte, sarebbe stato già licenziato. Ecco questi sono quelli che fanno la morale al Pd…”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Matteo ...

Elezioni : Renzi - no comment su Di Battista a Rignano - basta vedere foto piazza : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Gli odi, gli insulti, la violenza verbale delle piazze la lasciamo a loro”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Matteo risponde’ in diretta Fb . A chi gli chiede un commento a Alessandro Di Battista che è andato a “provocare” in piazza a Rignano, il segretario dem risponde: “Non dico niente. Guardate le foto e ciascuno può farsi un’opinione di come era quella piazza. Noi non ...

Elezioni : Berlusconi - con noi Cottarelli taglierà spese - Renzi lo mandò via : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Cottarelli è stato preso da Renzi per tagliare le cattive spese dello stato. Ha presentato un piano ed è stato mandato a casa. Io gli ho fatto una telefonata perché l’ho avuto in televisione e ho sentito un suo intervento. Siamo d’accordo che, se come credo, vinciamo Elezioni ci vediamo, e visto che lui ha due anni di vantaggio su qualsiasi altro perché ha fatto questi studi, gli diremo puoi e ...

Elezioni : Berlusconi - Gentiloni o Renzi? Mi fido poco persone di sinistra : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Gentiloni è una persona gentile, sobria. è una persona che saluto con viva cordialità. Se mi fido più di lui o di Renzi? In generale delle persone di sinistra tendo a fidarmi poco”. Così Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. A chi gli chiede un giudizio sul Capo dello Stato, “Mattarella è una persona perbene – risponde – gentile, rispettoso della Costituzione e siamo fiduciosi ...

Elezioni - i complimenti di Renzi a Casalino : “Lista ministri M5S? Brillante operazione di marketing” : A Bersaglio Mobile (La7) Enrico Mentana intervista Matteo RenziRenzi finisce per complimentarsi con Casalino per l’operazione, la discussione finisce sulla lista dei ministri proposta dal Movimento 5 Stelle definita dal leader del Pd “una Brillante operazione di marketing” utilizzata 2per far dimenticare lo scandalo dei rimborsi”. Di fronte all’insistenza di Mentana, L'articolo Elezioni, i complimenti di Renzi a ...

Elezioni : Renzi - Gentiloni premier? Sosterremo quel che deciderà Mattarella : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Gentiloni è un ottimo premier ed è una persona a cui sono legato da un sentimento di amicizia, sono contento che tutti ne parlino bene, ho fatto bene a fare il tifo per lui dopo di me” a Palazzo Chigi. Il nome a cui affidare il mandato per la formazione del governo “lo sceglie il Presidente della Repubblica. Noi siamo una squadra, quello che deciderà Mattarella avrà il nostro totale ...

Elezioni : Renzi - squadra governo M5S? E’ operazione marketing : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Sulla squadra di governo messa a punto dai 5 Stelle prima del voto, i grillini “sono stati bravi a fare un’operazione di marketing” per recuperare “uno scivolone: hanno candidato nei collegi gli stessi che i 5 stelle definiscono impresentabili. Allora che hanno fatto? Un’operazione di marketing”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di Mattino Cinque su Canale 5.“Ma guardiamo la ...

Elezioni : Renzi - Bonino è per Imu su prima casa? Non esiste : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Non esiste, non sta né in cielo né in terra, almeno per il Pd. Noi Imu e Tasi sulla prima casa le abbiamo tolte, e abbiamo tolto anche l’Imu per gli imbullonati”. Lo dice Matteo Renzi ospite di Mattino Cinque, su Canale 5, commentando “la proposta di Emma Bonino di rimettere Imu e Tasi sulla prima casa”. L'articolo Elezioni: Renzi, Bonino è per Imu su prima casa? Non esiste sembra ...

Elezioni - Di Battista nel paese natale di Renzi : “Anche qui a Rignano voto di scambio - andate a votare” : “Il voto di scambio è anche qui a Rignano sull’Arno, per questo dovete andare a votare. Più cittadini andranno a votare e più l’incidenza del voto controllato diminuirà. Chi pensa di non andare a votare fa il più grande favore ai politici”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a margine di una iniziativa elettorale M5s a Rignano sull’Arno, paese in provincia di Firenze, dove ha origini e vive la famiglia del ...

Elezioni - Renzi : se il Pd non sarà primo è pronto a opposizione : "Quello che accadrà dopo il 5 di marzo si capirà solo con i numeri chiari perché non è detto che non ci sia una maggioranza. Per me è fondamentale che il Pd sia davanti. Se non sarà così, il Pd è ...

Elezioni 2018 - Grasso (LeU) : “Disponibile a governo di scopo con Renzi e Berlusconi” : Attacca gli avversari, che però potrebbero diventare alleati “di scopo” se Mattarella dovesse chiederlo. Ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, il leader di LeU Piero Grasso lo ha detto chiaramente: “Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili”. Il presidente uscente del Senato ha risposto così alla domanda se ...