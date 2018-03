Elezioni | Parisi | 4 marzo un bivio come nel ' 94

SONDAGGI Elezioni 2018/ Regionali Lazio : Zingaretti avanti col 32% - sorpasso Parisi sul M5s : SONDAGGI elettorali politici verso le ELEZIONI 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli. Regionali Lazio con Zingaretti in vantaggio. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Elezioni 2018 - Parisi : 'Bisogna ripartire dalla sanità e dalla flat tax' : Continua il nostro viaggio tra i partiti ed i movimenti presenti alle prossime Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Questa volta a rispondere alle nostre cinque domande si è presentato Stefano Parisi, fondatore di "Energie per L'Italia" e candidato alla Presidenza della regione Lazio. Il leader del partito politico di stampo liberista, ci delucida su alcuni argomenti, quali: sanità, politica estera ed economia. Elezioni 2018: l'intervista ...

Elezioni regionali - Parisi tende la mano a Pirozzi : 'Uniti vinciamo' : 'Il Lazio puo' tornare ad essere il motore dell'economia e del nostro paese. Ha il diritto di liberare Roma dalla morsa di M5S' ha detto a margine di un'iniziativa del family day sull'inverno ...

Elezioni in Lazio : Silvio Berlusconi chiude la partita e candida Stefano Parisi. Caos liste per le politiche : Il leader della Lega plaude alla politica protezionistica del presidente americano, il leader di Forza Italia si schiera con la Merkel parlando ci 'danno per l'economia, anche americana'. Ma, prima ...

Elezioni - caos centrodestra per il Lazio. Spunta la candidatura di Stefano Parisi - ma restano i dubbi di Silvio Berlusconi : I veti incrociati nella scelta del candidato del centrodestra per la regione Lazio e lo stallo nelle trattative iniziano a preoccupare Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni impegnati in queste ore nella chiusura delle liste elettorali che entro lunedì prossimo dovranno essere rappresentate. E così per superare l'impasse su un candidato che stando a tutti i sondaggi non avrebbe comunque chance di vittoria, gli sherpa di ...

Elezioni : accordo Sgarbi-Parisi : (ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Si rafforza, in vista del deposito dei contrassegni e delle liste (tra il 19 e 21 gennaio) lo schieramento politico che fa capo a Vittorio Sgarbi, fondatore e leader del ...