Elezioni italiane | referendum tedesco e Brexit frenano le Borse

Steve Bannon a Tgcom24 : “Le Elezioni italiane segneranno il percorso europeo” : Steve Bannon a Tgcom24: “Le elezioni italiane segneranno il percorso europeo” L’ex stratega di Donald Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, parla anche di immigrazione e dice: “L’Italia è un paese accogliente, ma i flussi sono fuori controllo” Continua a leggere L'articolo Steve Bannon a Tgcom24: “Le elezioni italiane segneranno il percorso europeo” sembra essere il primo su NewsGo.

John Oliver prende in giro i candidati alle Elezioni italiane : "Se è così posso candidarmi anche io" : John Oliver ne ha per tutti: Renzi, Di Maio, Salvini, Berlusconi. Nell'ultima puntata del suo show Last Week Tonight, in onda sulla Hbo, il celebre conduttore americano ha commentato la campagna elettorale italiana del 4 marzo. E con il suo solito fare ironico ha fatto il profilo di tutti i principali candidati in lizza. C'è Matteo Renzi con il suo passato alla Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno, ci sono Beppe Grillo (e il suo ...

Ecco come questo comico descrive agli americani le Elezioni italiane : Ecco come dall'altra parte del mondo vedono la nostra politica e si fanno beffe dei nostri candidati premier.

Il ruolo (sottovalutato) dei meme nelle Elezioni italiane. Una guida : Tra i tanti, ci è cascato pure il Corriere, secondo il quale al comizio di Salvini a Milano "ha sventolato anche la bandiera con 4 k dei neonazisti Usa". "Non sono cose estremiste, è una cosa ironica legata al mondo del web", ha poi puntualizzato uno dei ragazzi che reggevano il bizzarro stendardo. In realtà sono vere entrambe le cose. Non c'è un confine chiaro tra politica e ironia nel mondo ...

John Oliver - il comico anglosassone prende in giro le Elezioni italiane. “Botte” sonore a tutti : “Se siamo messi così - posso candidarmi anch’io” : Un piatto di spaghetti, il Colosseo, il David di Michelangelo, Mussolini col fez, e una Vespa… in canottiera. Non difetta in luoghi comuni sull’Italia lo stand-up comedian John Oliver nel presentare le prossime elezioni italiane durante il suo talk Last Week Tonight sulla Hbo. Allo stesso tempo però, l’analisi spietata e garrula del comico statunitense tocca il nervo scoperto di un’offerta politica che sembra incancrenita soltanto sul riemergere ...

Elezioni italiane incerte : 5 punti chiave per gli investitori : Gli investitori sono tranquilli in vista delle Elezioni italiane del 4 marzo, con l'economia in ripresa e i sentimenti antieuropei che si stanno indebolendo nei paesi della zona euro.

I mercati non temono le Elezioni italiane : Inoltre, ci aspettiamo che la normalizzazione della politica della BCE sia molto graduale e che l'elevato stock di titoli italiani in bilancio contribuisca ad evitare un eccessivo rialzo degli spread ...

Perché Juncker ha sbagliato a parlare delle Elezioni italiane : Un errore di valutazione politica e incapacità di prevedere il danno. Così il presidente della Commissione Europea ha compiuto la sua ennesima gaffe

Allarme di Juncker sulle Elezioni italiane : “Prepariamoci allo scenario peggiore” : In vista delle elezioni in Italia «dobbiamo prepararci per lo scenario peggiore e il peggior scenario potrebbe essere nessun governo operativo», ha avvertito il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, intervenendo a una conferenza del think tank Ceps. I risultati delle elezioni in Italia, insieme a altri elementi di incertezza, potrebber...