Elezioni | Di Maio | riesco ancora ad avere vita privata

Elezioni - Di Maio presenta la lista dei ministri M5s : “Non è un governo ombra - ma fatto alla luce del sole” : Il capo politico e candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha presentato la lista completa dei candidati ministri. Una squadra di governo composta da 4 donne in ruoli chiave. “Stiamo facendo una cosa mai fatta nella storia della Repubblica: presentare una proposta di squadra di governo prima delle Elezioni” ha detto Di Maio. “Le persone che presento oggi non sono patrimonio di una forza politica ma del paese, ...

Elezioni - Brunetta : “Io ministro Economia? È il mio mestiere. Di Battista e Di Maio sono poveracci - il peggio del peggio del peggio” : Durissima reprimenda del candidato di Forza Italia, Renato Brunetta, contro il M5s e, in particolare, contro il deputato uscente Alessandro Di Battista e il candidato alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio. Ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus, Brunetta esordisce: “Berlusconi mi vuole come ministro dell’Economia? Non mi ha stupito ma mi ha fatto piacere. È il mio mestiere, l’ho sempre fatto”. Poi commenta ...

Elezioni : Renzi - 30% presenze in aula ma Di Maio stipendio lo prende intero : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Di Maio presente in Parlamento per il 30%. Non si presenta solo ai confronti tv, non si presenta neanche in Parlamento. Ma lo stipendio però lo prende intero. Un qualsiasi lavoratore, pubblico o privato, se si presentasse al lavoro solo il 30 per cento delle volte, sarebbe stato già licenziato. Ecco questi sono quelli che fanno la morale al Pd…”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Matteo ...

Elezioni 2018 - Di Maio : “Andrea Roventini sarà ministro dell’Economia del M5s” : Andrea Roventini, professore alla Scuola superiore di Sant’Anna, è il ministro del Tesoro in un eventuale governo del M5s. Lo ha annunciato Luigi Di Maio a Unomattina. “Roventini ha l’età di Macron ma già scrive con un premio Nobel che è Stiglitz, con lui torneremo a fare politica espansiva”, ha spiegato il capo politico del Movimento 5 Stelle. “Roventini ha già portato avanti tre progetti con la commissione Ue per ...

Elezioni : Di Maio - Grillo ha lasciato M5S camminare su proprie gambe : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Grillo sarà con me e gli altri domani a piazza del Popolo per la chiusura della campagna elettorale, sperando che la neve non ci faccia sorprese. Allo stesso tempo Grillo è stato presente nell’incoraggiarci” in questa campagna elettorale, “ma da diversi anni ha lasciato che il Movimento camminasse sulle proprie gambe”. Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ospite di ...

Elezioni : Di Maio - governo M5S prima del voto promessa a italiani : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – La squadra di governo disegnata dal M5S, che ha generato non poche polemiche essendo arrivata prima del voto, “è una promessa fatta agli italiani e mantenuta, oggi la presenteremo. Gli italiani che votano il M5S scelgono un candidato premier -gli altri li cambiano ogni giorno- una squadra di governo e una lista senza accozzaglie”. Lo dice il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ospite di ...

Elezioni : Di Maio - Andrea Roventini ministro Economia M5S : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Al ministero dell’Economia, nella squadra che il M5S ha formato puntando a Palazzo Chigi, c’è “Andrea Roventini, professore del Sant’Anna di Pisa, è nel top mondiale per numero di pubblicazione, ha l’età di Macron”, e con il suo nome i 5 Stelle puntano a promuovere un'”Economia espansiva”, “mettendo finalmente fine all’austerity”. Lo annuncia Luigi ...