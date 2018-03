Elezioni | Berlusconi | “Tajani disponibile a fare il premier” Fitto nel fuorionda | “Il

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Centrodestra : Berlusconi - “Tajani nostro candidato. Vecchiette al voto!” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA il 4 marzo: Berlusconi e Salvini al comizio finale del Centrodestra. Andrea Roventini COME Ministro Economia del Governo Di Maio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:02:00 GMT)

Elezioni : Verdini - voto Berlusconi e Renzi per far risorgere Nazareno : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "voto Berlusconi e voto Renzi, perchè voglio un governo delle larghe intese, perchè solo così si può salvare i Paese. Deve risorgere il Nazareno". Lo ha affermato Denis Verdini, intervenendo 'Piazzapulita', la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7.

Elezioni - Salvini Meloni e Berlusconi alla photo opportunity del centrodestra : “Mai inciuci - tra noi lealtà assoluta” : Tempio di Adriano, Roma. A tre giorni dal voto del 4 marzo, arriva in extremis la manifestazione unitaria del centrodestra targata Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia, più la quarta gamba di Noi con l’Italia-Udc (quelli che Salvini bollava come “riciclati” ma che è stato costretto a digerire come alleati). In realtà, è stata poco più che una semplice photo opportunity, con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia ...

Elezioni : Berlusconi - con noi Cottarelli taglierà spese - Renzi lo mandò via : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "Cottarelli è stato preso da Renzi per tagliare le cattive spese dello stato. Ha presentato un piano ed è stato mandato a casa. Io gli ho fatto una telefonata perché l'ho avuto in televisione e ho sentito un suo intervento. Siamo d'accordo che, se come credo, vinciamo Elezioni ci vediamo, e visto che lui ha due anni di vantaggio su qualsiasi altro perché ha fatto questi studi, gli diremo puoi e ...

Elezioni : Berlusconi - M5S a Chigi? Allora va bene anche la mia portiera (2) : (AdnKronos) – “Racconto un aneddoto simpatico – va avanti il leader di Fi – un amico medico mi ha detto: ‘siamo scesi dalla scala, abbiamo trovato stranamente la scala sporca, ci siamo chiesti ‘cosa sarà successo?’ Siamo arrivati dalla portiera e c’era fuori un cartello con su scritto: ‘guardiola chiusa per impegno parlamentare della portiera’. Questo è il modo in cui i 5 stelle ...

Elezioni : Berlusconi - Gentiloni o Renzi? Mi fido poco persone di sinistra : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "Gentiloni è una persona gentile, sobria. è una persona che saluto con viva cordialità. Se mi fido più di lui o di Renzi? In generale delle persone di sinistra tendo a fidarmi poco". Così Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. A chi gli chiede un giudizio sul Capo dello Stato, "Mattarella è una persona perbene – risponde – gentile, rispettoso della Costituzione e siamo fiduciosi ...

Elezioni : Berlusconi - cosa dice Bossi di Salvini? Prossima domanda per favore : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – cosa dice Umberto Bossi di Matteo Salvini? "La Prossima domanda, per favore". Così Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. "Con lui – aggiunge incalzato dalla conduttrice – parliamo di casa, dei figli, dei tempi andati e qualche volta anche di donne".

Elezioni : Berlusconi - M5S a Chigi? Allora va bene anche la mia portiera : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "Poi si vedono questi ragazzotti che non hanno studiato, non hanno mai lavorato, e si propongono per Palazzo Chigi, Allora se è così" a capo del governo "va bene anche la mia portiera…". Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3.

Elezioni : Berlusconi - non si rivoterà tra 1 anno - verso governo stabile : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – "Io sono sicuro che non si rivoterà tra un anno. C'è una nuova legge elettorale, per arrivare ad avere la maggioranza bisogna arrivare al 40%. Pd e M5S hanno un numero di adesioni inferiore al 30% non possono raggiungere quel 40% che può essere raggiunto solo dal centrodestra, in cui FI è il partito trainante. Avremo una maggioranza, potremo fare un governo stabile che duri per 5 anni". Ne è ...

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Governo M5s - Di Maio su Roventini per Ministro Tesoro. Lite Berlusconi ad Agorà : ELEZIONI 2018, COME si VOTA il 4 marzo: Di Maio sceglie Roventini COME Ministro Tesoro del Governo M5s. Berlusconi, Lite in diretta ad Agorà su coalizione e rapporto con Salvini(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:09:00 GMT)

Matrix Prime/ Anticipazioni : Silvio Berlusconi ospite di Nicola Porro in vista delle Elezioni (1 marzo) : Matrix Prime, Anticipazioni di giovedì 1 marzo: nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, Nicola Porro si confronterà con Silvio Berlusconi, le ultime.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:05:00 GMT)

Elezioni : Berlusconi - Bertolaso ministro Emergenze : 'Questo l'abbiamo fatto noi ed è stato considerato in tutto il mondo. Abbiamo portato lì i capi del G20 ed erano tutti meravigliati e stupiti da come l'Italia aveva saputo reagire a quello che era ...

Elezioni 2018 - Grasso (LeU) : “Disponibile a governo di scopo con Renzi e Berlusconi” : Attacca gli avversari, che però potrebbero diventare alleati “di scopo” se Mattarella dovesse chiederlo. Ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, il leader di LeU Piero Grasso lo ha detto chiaramente: “Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili”. Il presidente uscente del Senato ha risposto così alla domanda se ...