Elezioni | Berlusconi | Gentiloni o Renzi? Mi fido poco persone di sinistra

Elezioni : Berlusconi - cosa dice Bossi di Salvini? Prossima domanda per favore : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – cosa dice Umberto Bossi di Matteo Salvini? “La Prossima domanda, per favore”. Così Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. “Con lui – aggiunge incalzato dalla conduttrice – parliamo di casa, dei figli, dei tempi andati e qualche volta anche di donne”. L'articolo Elezioni: Berlusconi, cosa dice Bossi di Salvini? Prossima domanda per favore sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : Berlusconi - M5S a Chigi? Allora va bene anche la mia portiera : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Poi si vedono questi ragazzotti che non hanno studiato, non hanno mai lavorato, e si propongono per Palazzo Chigi, Allora se è così” a capo del governo “va bene anche la mia portiera…”. Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. L'articolo Elezioni: Berlusconi, M5S a Chigi? Allora va bene anche la mia portiera sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : Berlusconi - non si rivoterà tra 1 anno - verso governo stabile : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Io sono sicuro che non si rivoterà tra un anno. C’è una nuova legge elettorale, per arrivare ad avere la maggioranza bisogna arrivare al 40%. Pd e M5S hanno un numero di adesioni inferiore al 30% non possono raggiungere quel 40% che può essere raggiunto solo dal centrodestra, in cui FI è il partito trainante. Avremo una maggioranza, potremo fare un governo stabile che duri per 5 anni”. Ne è ...

Elezioni : Berlusconi - Bertolaso ministro Emergenze : 'Questo l'abbiamo fatto noi ed è stato considerato in tutto il mondo. Abbiamo portato lì i capi del G20 ed erano tutti meravigliati e stupiti da come l'Italia aveva saputo reagire a quello che era ...

Elezioni 2018 - Grasso (LeU) : “Disponibile a governo di scopo con Renzi e Berlusconi” : Attacca gli avversari, che però potrebbero diventare alleati “di scopo” se Mattarella dovesse chiederlo. Ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, il leader di LeU Piero Grasso lo ha detto chiaramente: “Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili”. Il presidente uscente del Senato ha risposto così alla domanda se ...

Elezioni e pensioni - Berlusconi tira fuori l'asso nella manica : "Ministero per terza età" : Il centrodestra creerà un ministro per la terza età, se vincerà le Elezioni, con l'obiettivo di alzare le pensioni...

Elezioni - Berlusconi : “Premier del centrodestra? Tajani è l’uomo giusto. Sarà lui a dire se è disponibile” : “Tajani occupa una posizione di altissimo rilievo, è il presidente dell’istituzione europea eletta direttamente dai cittadini, quindi il numero uno dell’Unione europea, ha anche impegni precisi nei confronti degli altri paesi, sta portando avanti politiche europee, è ben visto e considerato con molto apprezzamento e stima da tutti. È un uomo giusto e a me piacerebbe che alla fine potesse essere lui, ma ho l’impegno di far dire a lui ...

Elezioni - Berlusconi imita Renzi : “Dirò agli italiani che non faccio questo - non faccio quello… scusate ho perso la memoria” : “Posso inventare io una imitazione di Renzi? Allora, io dirò agli italiani che non faremo questo, non faremo quest’altro, non faremo… perbacco, scusatemi, però ho perso la memoria”. Così a “Italia 18” su Sky TG24 HD il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando l’imitazione che il segretario PD ha fatto di lui. L'articolo Elezioni, Berlusconi imita Renzi: “Dirò agli italiani che non faccio questo, non faccio ...

Elezioni : Di Maio - in lista M5S eccellenze - con Berlusconi Giggino purpetta : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Berlusconi dice di non conoscere i nostri candidati ministri, lui conosce solo i suoi che sono gli stessi di 20 anni fa: Brunetta, Gasparri, La Russa, gente del calibro di Giggino ‘a purpetta”. Così, su Facebook, il candidato premier del M5S Luigi Di Maio replica a Silvio Berlusconi.“I nostri sono eccellenze italiane – scrive Di Maio – Per esempio la medaglia d’oro ...

Elezioni - da Renzi a Berlusconi tutti contro i ministri nominati da Di Maio : “Non rispetta regole”. “Nomi sconosciuti” : “Non rispetta le regole”. “Serve solo ad avere titoli sui giornali“. “Sono nomi sconosciuti“. “È un festival del surreale“. La lista dei possibili ministri presentata da Luigi Di Maio mette d’accordo tutti gli oppositori. Dal Pd fino a Forza Italia, da Matteo Renzi a Silvio Berlusconi, tutti attaccano i nomi anticipati alla stampa dal candidato premier del Movimento 5 stelle. L’ultimo ...