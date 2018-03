Elezioni 2018 | Di Maio | “Andrea Roventini sarà ministro dell’Economia del M5s”

Elezioni 04 marzo 2018 : Il movimento Ali appoggia la candidatura al Senato del sen. Piero Aiello - InfoOggi.it : Il movimento ALI, com'è noto, da tempo sostiene la buona politica dei piccoli passi concreti e non, certamente, la politica del faremo. Il sen. Aiello ha dimostrato al movimento, in questi anni ...

Elezioni 4 marzo 2018 - giovani e politica : una nuova chance? : ... rispetto all'analisi del 2012, i dati della ricerca odierna lasciano un margine di speranza e apertura al rinnovamento, anche se il rapporto con il mondo politico risulta ancora in gran parte ...

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Governo M5s - Di Maio su Roventini per Ministro Tesoro. Lite Berlusconi ad Agorà : ELEZIONI 2018, COME si VOTA il 4 marzo: Di Maio sceglie Roventini COME Ministro Tesoro del Governo M5s. Berlusconi, Lite in diretta ad Agorà su coalizione e rapporto con Salvini(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:09:00 GMT)

Elezioni 2018 - cos'è il 'quarto polo' e chi sono i candidati - : Nata da un accordo tra Udc e fuoriusciti di AP e guidata da Maurizio Lupi, "Noi con l'Italia-Udc" è una forza politica che comprende esponenti di spicco come Flavio Tosi e Raffaele Fitto. E punta a essere decisiva per la vittoria del centrodestra. LO SPECIALE Elezioni

Elezioni 2018 - Di Battista : "Ora gli italiani scelgano da che parte stare" : L'intervista all'ormai ex parlamentare 5 Stelle. Le urne come ultima chance: "Poi però le solite lamentele da bar non saranno più accettabili" M5s, la lista dei ministri al Colle , via email, . Tra ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni 2019 - Enrico Letta sostiene Paolo Gentiloni (1 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tre morti, tra cui due piccole bambine. Enrico Letta sostiene Paolo Gentiloni. Di Maio sceglie Fioravanti per il Dicastero dello sport. (1 marzo 2018)(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 00:30:00 GMT)

Elezioni 2018 - Enrico Letta si schiera con Gentiloni. "Spero ne esca rafforzato" : Nuovo endorsement al presidente del Consiglio dopo quelli di Romano Prodi, Giorgio Napolitano e Walter Veltroni

Elezioni RSU 2018 - ARAN : proroga al 13 marzo presentazioni liste : Giunge in questi minuti la nota dell’ARAN relativa alla proroga relativa al termine per la presentazione delle liste per le Elezioni RSU, fissato per il prossimo 9 marzo 2018. Il termine anzidetto viene procrastinato al prossimo 13 marzo. Slitta al 13 marzo 2018 il termine per la presentazione delle liste Elezioni RSU Questo il contenuto della […] L'articolo Elezioni RSU 2018, ARAN: proroga al 13 marzo presentazioni liste proviene da ...

Elezioni 2018 - Piero Grasso (LeU) : “Disponibile a governo di scopo con Renzi e Berlusconi” : “Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili”. Lo ha detto Pietro Grasso, leader di LeU, a Porta a Porta su Rai 1 rispondendo alla domanda se Leu sia disponibile ad un governo di scopo che modifiche la legge elettorale con Renzi e Berlusconi. L'articolo Elezioni 2018, Piero Grasso (LeU): “Disponibile a governo di ...

Elezioni 2018 viste dai media olandesi - se Amsterdam ha paura di perdere i cervelli in fuga : Con le Elezioni italiane alle porte i media olandesi sono in fermento, ma il motivo di interesse per la stampa mainstream non è certo quello che potete immaginare: alla stampa dei Paesi Bassi non importa tanto l’ennesimo ritorno di Silvio Berlusconi, la possibilità che il Movimento 5 stelle finisca a governare oppure (sempre in tema di déjà vu) un revival del Ventennio: troverete articoli ed analisi ovunque ma tutti dedicati ai ...

Elezioni 2018 - come si vota/ Errori da evitare e tagliando antri-frode : la scheda non andrà nell’urna : Elezioni 2018, come si vota: gli Errori da evitare e il tagliando anti-frode. M5S, Ministro Sport sarà ex nuotatore Domenico Fioravanti. Di Maio invia lista ministri via mail a Mattarella.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:50:00 GMT)

Matrix prime - Elezioni 2018 : la politica in prima serata su Canale 5 - stasera Luigi Di Maio : Saranno tre gli appuntamenti in programma all'insegna dell'informazione politica dedicati ai principali leader delle prossime Elezioni del 4 marzo. Ecco a seguire tutte le informazioni sui ...

Elezioni 2018 - perché voterò M5S : voterò M5S. Non perché sia convinto del loro programma. Per uno che come me abbraccia la filosofia del postumano (se non sapete cos’è potete approfondire qui), il Movimento è anni luce lontano dalle mie posizioni. Ma vivo all’interno di un simulacro di democrazia (come spiegherò dopo), e allora lascio l’empireo, scendo con i piedi per terra ed entro con passo stanco nella cabina elettorale (“è proprio vero che fa bene un po’ di ...