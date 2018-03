ELEZIONI 2018 | COME SI VOTA Centrodestra | Berlusconi |  “Tajani nostro candidato

ELEZIONI 2018 - per chi votare? La clip del Terzo Segreto di Satira - : A pochi giorni dal voto del 4 marzo , LO SPECIALE , , arriva il video del collettivo milanese che passa in rassegna i candidati dei principali schieramenti. L'indecisione è tanta e, tra una risata e l'...

ELEZIONI 2018 - Renzi : "Sosterrò ogni premier Pd. Occhio a estremisti' - : Il segretario dem ha smentito divisioni: "Appoggio chiunque nel partito dovesse avere l'incarico". Poi mette in guardia dagli avversari: "No a larghe intese con centrodestra". Polemica con il M5s sui ...

ELEZIONI 2018 - cosa aspettarsi in Borsa : La comunità finanziaria ha paura solo di una cosa: l'uscita dell'Italia dall'euro. Un'ipotesi improbabile che non fa temere troppo gli effetti del voto

ELEZIONI regionali 2018 - come si vota in Lazio e Lombardia : Domenica 4 marzo è un election day. Non si vota solo per le Elezioni politiche in tutta Italia, ma anche per le regionali in Lazio e Lombardia. Si rinnovano consiglio regionale e presidente delle due regioni. Il sistema è diverso dal Rosatellum. QUANDO SI vota Si vota domenica 4 marzo 2018 dalle 7 alle 23. L’orario e i seggi sono gli stessi delle politiche. Chi vota in Lombardia e Lazio avrà una scheda in più. Ogni elettore vota nel comune ...

ELEZIONI 2018 - come si vota/ Centrodestra : Berlusconi “vecchiette al voto” - Salvini “nostre radici cristiane” : Elezioni 2018, come si vota il 4 marzo: Berlusconi e Salvini al comizio finale del Centrodestra. Andrea Roventini come Ministro Economia del Governo Di Maio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:00:00 GMT)

ELEZIONI 2018 - da Flixbus e Uber offerte per recarsi gratis al seggio : Elezioni 2018, da Flixbus e Uber offerte per recarsi gratis al seggio L'azienda di autobus low cost e la società di noleggio auto con conducente offrono promozioni per corse e viaggi gratuiti per il voto del 4 marzo . Per chi si sposta in treno e in aereo sono previsti invece sconti e agevolazioni. (LO SPECIALE ...

ELEZIONI 2018 - da Flixbus e Uber offerte per recarsi gratis al seggio - : L'azienda di autobus low cost e la società di noleggio auto con conducente offrono promozioni per corse e viaggi gratuiti per il voto del 4 marzo . Per chi si sposta in treno e in aereo sono previsti ...

ELEZIONI 2018 - Di Maio presenta la squadra di governo : «Siamo stati derisi - ma riderà il M5S lunedì» : Il candidato premier dei Cinquestelle: «Noi oggi fissiamo un nuovo benchmark per i ministeri, sarà difficile sostituirli con uomini di partito». Giuliano e Bartolazzi a Istruzione e Salute, Del Re per gli Esteri, Paola Giannetakis per il Viminale

ELEZIONI 4 marzo 2018 - come i voti diventano seggi : Ecco come si traduconi i voti in seggi alla Camere e al Senato Elezioni 4 marzo 2018, perché non si deve inserire la scheda nell'urna Elezioni 4 marzo 2018, come si vota. Schede, orari e documenti ...

ELEZIONI politiche 2018 - come si vota : È la prima volta per i millennial e anche per il Rosatellum (bis). Domenica quattro marzo vanno a votare per le Elezioni politiche i ragazzi nati nei primi mesi del 2000 e lo fanno con una nuova legge elettorale nata dopo la bocciatura della riforma costituzionale con il referendum del dicembre 2016. Non c’è la possibilità del voto disgiunto, conviene fare un segno solo sulla scheda e questa, che ha un tagliando antifrode, non va messa nell’urna ...

ELEZIONI 2018 - fuorisede al voto : agevolazioni e sconti trasporti : Clima siberiano permettendo, c’è chi intende mettersi in viaggio per tornare nel Comune di residenza ed esercitare il diritto-dovere di voto. Diverse le agevolazioni per il trasporto ai fuorisede che si sposteranno sul territorio nazionale e per quanti rientrano dall’estero. Il Ministero degli Interni ha stipulato convenzioni con diverse compagnie e illustrato in una circolare tutte le altre che hanno scelto di applicare sconti o ...

ELEZIONI 2018 : tutti parlano di sondaggi - ma i numeri non ci sono : Perché dal 18 febbraio scorso tutti i mezzi d'informazione, tutti i partiti, tutti gli esponenti politici parlano di come andranno le Elezioni, di chi...

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ Andrea Roventini ministro M5S Economia : Renzi “Di Maio e Salvini no confronto tv” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA il 4 marzo: Andrea Roventini COME ministro Economia del Governo Di Maio. Renzi, "Di Maio e Salvini non vogliono il confronto tv". Lite Berlusconi ad Agorà(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:08:00 GMT)

ELEZIONI 2018 tra gag e parodie - i video sul web - : Da inizio anno i maggiori leader del Paese hanno prodotto insieme oltre 15500 post. E sui social spesso la politica diventa anche fonte primaria di ironia e satira. LO SPECIALE Elezioni