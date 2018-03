Ecco tutti i ministri del governo del Movimento 5 Stelle

M5S - Ecco i ministri : Roventini al Tesoro - Del Re agli Esteri - Giuliano all'Istruzione Tutti i nomi : Di Maio svela gli ultimi nomi dei ministri di un suo ipotetico governo: sono il professore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Andrea Roventini per l'Economia, Salvatore Giuliano per l'Istruzione e Armando Bertolazzi per la Sanità. 'Questi non sono miei ministri, sono persone che sono patrimonio di Tutti, che ci hanno messo la faccia senza ...

Zelig Tv - palinsesto 2018 : Ecco tutti i programmi : Zelig Tv Dall’intrattenimento comico al talent, dai talk show ai game show, dalle fiction ai focus sull’attualità e sulla società odierna. Zelig Tv vuol far ridere, ma non scherza (a livello di ambizioni, per lo meno). Il nuovo canale televisivo in chiaro (243 del dtt) firmato da Bananas Media Company in collaborazione con Smemoranda ha in serbo un palinsesto che si preannuncia aperto a tutti i generi televisivi, con oltre 400 ore di ...

“Lei! Ma che scherzate?!”. Grande Fratello Nip : Ecco chi lo condurrà. Dopo Daria Bignardi - Barbara D’Urso - Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi - a sorpresa spunta un nome veramente ‘anomalo’. Un volto notissimo - ma che fino a oggi ha fatto ben altro : “Grazie a tutti!” : Un volto anomalo per il Grande Fratello Nip, o forse un tuffo nel passato quando a condurre la prima edizione fu la giornalista Daria Bignardi. Ma in queste ore il nome che con maggiore insistenze si sta facendo avanti per la conduzione del programma è quello della attuale conduttrice di Forum, ovvero la posatissima Barbara Palombelli. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi che sul numero di questa settimana afferma che la ...

“Ecco il video. Ora tutti zitti!”. Isola dei Famosi - finalmente ce lo fanno vedere! Settimane di dubbi - ‘indagini’ e testimonianze. Poi - in diretta - il colpo di scena : il filmato c’è : Isola dei Famosi: alla fine un video c’è. Ed è stato finalmente mostrato in puntata. Eva Henger lo diceva dal principio, da quando, in diretta tv, ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana nella villa dove i naufraghi hanno vissuto qualche giorno prima del via al reality. E siccome il cosiddetto canna-gate non sembra affatto destinato a sgonfiarsi e a essere relegato a un’aula di tribunale come più volte auspicato ...

Vero - Ecco l’app che sfida Facebook e Instagram (e che tutti stanno scaricando) : Se avete fatto un giro su Instagram di recente, avrete notato che tutti postano screenshot di un nuovo social network, Vero, invitando i follower a passare alla concorrenza. Bizzarrie del mondo moderno: social network che parlano di altri social network. Ma c’è veramente un nuovo sceriffo in città, capace di far tremare l’impero di Mark Zuckerberg? Estetica patinata, motto persuasivo (“il Vero social network”), privacy garantita e zero ...

“Addio Kate Middleton”. Fermi tutti - Ecco la nuova reginetta di casa Windsor. 22 anni - bellissima - labbra carnose e lunghi capelli biondi : farà girare la testa a molti. E - infatti - i sudditi di sua maestà già impazziscono per lei : Da una parte Kate Middleton, l’amatissima duchessa di Cambridge in attesa del terzo pargolo. Dall’altra Meghan Markle che il prossimo 19 maggio entrerà a pieno diritto nella famiglia reale sposando il fratellino di William Harry. Se pensate che queste due donne siano destinate a litigarsi l’osso per il ruolo di prima donna d’Inghilterra allora vi sbagliate di grosso. Perché dietro ecco che spunta il terzo incomodo dal nome pensante. Si ...

Ecco l'inedito del primo provino di Amy Winehouse : "A 17 anni lasciò tutti a bocca aperta" : Amy Winehouse lascia tutti a bocca aperta. A 7 anni dalla sua scomparsa, un demo del suo primo provino si può oggi ascoltare su YouTube. La cantante aveva 17 anni, ma la forza della sua voce non lasciava dubbi sul futuro da star che la fragile 17enne di allora avrebbe raggiunto.Amy fece parlare di sé non solo per il talento unico, ma anche per la lotta contro la dipendenza da alcool e droga che l'ha portata alla morte il 23 luglio ...

Ecco il demo del primo provino di Amy Winehouse : "A 17 anni lasciò tutti a bocca aperta" : Amy Winehouse lascia tutti a bocca aperta. A 7 anni dalla sua scomparsa, un demo del suo primo provino si può oggi ascoltare su YouTube. La cantante aveva 17 anni, ma la forza della sua voce non lasciava dubbi sul futuro da star che la fragile 17enne di allora avrebbe raggiunto.Amy fece parlare di sé non solo per il talento unico, ma anche per la lotta contro la dipendenza da alcool e droga che l'ha portata alla morte il 23 luglio ...

Ecco tutti i flop del Comune : così la neve ha affondato Roma : È bastata una decina di centimetri di neve per mandare in tilt una città. Benvenuti a Roma. E non si dica che si è trattato di un evento eccezionale e imprevedibile. Perché c'è una serie di errori e di falle che hanno contribuito ad alimentare il caso della Capitale.Innanzitutto il piano neve non ha funzionato e quello della protezione civile è fermo al 2008. Come ricostruisce il Messaggero, "Roma non ha un capo della Protezione ...

Roma : elezione - Ecco tutti i comizi di chiusura campagna : Solo manifestazioni elettorali e all’interno della ‘Green Zone’ in centro storico Roma – Saranno consentite, dalle 19 di mercoledì 28 febbraio alle 23 di domenica 4... L'articolo Roma: elezione, ecco tutti i comizi di chiusura campagna su Roma Daily News.

“Ecco come è morta”. Choc nel mondo del cinema : è giallo. Il suo decesso ha sconvolto i fan - ma il motivo (e il modo) in cui ha detto addio alla vita ha lasciato tutti di sasso : “Quello che era stato detto è falso…” : A Bollywood era una star. La notizia della morte dell’attrice Sridevi Kapoor, più nota come Sridevi, era rimbalzata sui siti di tutto il mondo. In un primo momento era stata diffusa la notizia che l’amata interprete indiana era deceduta a seguito di un infarto mentre stava partecipando a un matrimonio. Ma adesso sta emergendo una verità molto diversa, di ora in ora, infatti, si aggiungono nuovi particolari: secondo l’autopsia ...

Vodafone e TIM a confronto : Ecco le nuove offerte - tutti i dettagli : Nel campo della telefonia mobile scegliere il piano migliore non è sempre facile. Le promozioni degli operatori telefonici presentano diverse insidie (ad esempio, il famoso periodo di permanenza minima) e per questo bisogna stare attenti a quale scegliere. Nonostante ciò, in questi ultimi anni il quadro delle offerte è cambiato notevolmente. Gli operatori, per andare incontro alle crescenti necessità degli utenti, inseriscono sempre più 'giga' ...

Moviola Inter-Benevento - arbitraggio disastroso : nerazzurri favoriti - Ecco tutti gli episodi [FOTO] : 1/15 ...

Belen Rodriguez lascia tutti a bocca aperta : Ecco il video che ha superato un milione di visualizzazioni : A poche ore dalla condivisione sul suo profilo social, il ballo di Belen Rodriguez ha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni e la consueta pioggia di like che, ormai,