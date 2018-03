Ecco l'ultimo articolo di Ján Kuciak - il reporter slovacco ucciso a Bratislava : "Quattordici anni fa, un italiano di nome Carmine Cinnante arrivò nella città di Michalovce. Una mattina partì con la sua Fiat da un villaggio di Novosad, a circa 40 chilometri da Michalovce, dove si trovava con la sua ragazza Lýdia. Cinnante stava andando in l'Italia. Fu raggiunto da uno slovacco chiamato Ján, a cui aveva promesso un lavoro. Nel distretto di Michalovce una persona su quattro in ...

Calciomercato - l’ultimo colpo dagli svincolati è della Cremonese : Ecco Abel Camara : Fino alla giornata di ieri era possibile per le società rinforzare le squadre con il mercato svincolati, l’ultimo colpo messo a segno è stato quello della Cremonese che si è regalato Abel Issa Camara, 28enne nazionale della Guinea-Bissau, attaccante. “L’U.S. Cremonese comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Abel Issa Camara. Nato a Lisbona il 6 gennaio 1990, attaccante, Camarà arriva in grigiorosso a titolo definitivo a ...

Colloquio - bomba carta - cori e fumogeni : Ecco cosa è successo durante l’ultimo allenamento del Torino : Il Torino non sta attraversando un buon momento, due sconfitte consecutive per la squadra di Walter Mazzarri, prima contro la Juventus, poi contro il Verona, la corsa all’Europa League si è complicata terribilmente, i tifosi sono delusi dall’ennesima stagione non entusiasmante. Nel pomeriggio Colloquio tra il tecnico ed i calciatori poi la squadra in campo per preparare contro il Crotone, i tifosi hanno manifestato ...

FI-Lega all'ultimo voto. Elezioni - Ecco i nuovi feeling : Su Affaritaliani.it i feeling sulle Elezioni 2018. Nessun valore statistico, nessun sondaggio, ma le sensazioni che si respirano nelle sedi dei principali partiti politici sul voto politico del 4 marzo. Aggiornamenti continui fino alla chiusura delle urne, prevista per domenica 4 marzo alle ore 23 Segui su affaritaliani.it

“Fermi - loro due non possono partire”. Isola - la decisione della produzione. Sembrava tutto pronto per l’arrivo dei due supervip per rimpinguare il cast dopo i tanti ritiri. All’ultimo - però - è stato bloccato tutto : Ecco il retroscena : Inutile nascondere il fatto che sarebbe necessario andare a rimpinguare il cast dell’Isola. Ad affrontare l’argomento è il settimanale Chi che conferma la notizia di due nuovi possibili ingressi. L’indiscrezione era circolata la settimana scorsa visto il gran numero di ritiri. Altri due naufraghi avrebbero raggiunto presto Cayos Cochinos. Nel corso della quinta puntata, però, in Honduras non è arrivato alcun nuovo naufrago, in ...

“Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto si è già consolata : con lui”. L’ultimo gossip dall’Honduras taglia fuori Francesco Monte. A proposito : Ecco che ne pensa l’ex fidanzato della naufraga - Matteo Gentili : Francesco Monte non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. Ha abbandonato il gioco dopo poche settimane perché a suo avviso le accuse di Eva Henger del presunto uso di marijuana al reality è meglio affrontarle nelle sedi opportune. E così l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e ora ex concorrente dell’Isola, è tornato in Italia lasciando in sospeso il flirt, appena iniziato, con la ...

Ecco l'ultimo sondaggio : si vede un nuovo governo : La maggioranza c'è e si vede. A dispetto di ciò che scrive Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera («Il governo non si vede salvo larghissime intese»), il centrodestra è in crescita e, ad oggi, può battere tutti e raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi, mentre il Pd è sotto il 22%.Il gruppo parlamentare di Forza Italia ha elaborato uno studio intitolato «Super media sondaggi» nel quale emerge ...

Festival di Sanremo : ultimo atto : Laura Pausini regina popolare. Ecco le pagelle della finale. : ultimo atto per il Festival di Sanremo. Una serata ricca di emozioni e di ospiti per un’edizione che ha saputo raccogliere ampi consensi di pubblico. Ecco tutti i momenti più significativi. Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino: ci hanno convinto in questa serata…ormai è tutto in discesa. Ci mancherete. VOTO 7 Laura Pausini: di nero vestita… con gli occhi lucidi il cortisone funziona e citando il nuovo singolo non era detto. ...

“Ecco chi l’ha stregato”. Sanremo : trionfo triste (solo per le fan) di Ultimo. Sul palco dell’Ariston ha fatto girare la testa per la sua bravura - ma anche per il look da bello e dannato. Ma occhio perché il suo cuore lo ha preso proprio lei : La quarta puntata del festival di Sanremo ha veramente accontentato tutti. Lo spettacolo ha avuto un successo pazzesco: “Il Festival di Sanremo fa poker di ascolti. La media delle prime quattro serate è di 10 milioni 605 mila spettatori con il 50,7% di share, miglior risultato dal 2005″, ha fatto sapere Angelo Teodoli in conferenza stampa. Merito dei tre conduttori, di un irreprensibile Claudio Baglioni, di un travolgente ...

Di Maio promette 'verifiche fino all'ultimo centesimo' dopo i casi di CEcconi e Martelli. Un buco da 226mila euro agita i 5 Stelle : ... Luigi Di Maio, a Potenza, a margine di un'iniziativa elettorale, evidenziando che "è ridicolo che si parli di caso quando il vero caso è che c'è un'unica forza politica in Italia che taglia gli ...

Sanremo 2018 - Ultimo dedica la vittoria al fratello : Ecco il motivo Video : La quarta serata del Festival di #Sanremo 2018 è stata caratterizzata dalla proclamazione del vincitore della sezione Giovani di questa 68esima edizione. [Video] Mai come quest'anno la gara tra le Nuove proposte che sono state scelte da Claudio Baglioni è stata molto combattuta fino alla fine, visto che tutti gli 8 Giovani concorrenti erano davvero molto talentuosi e forse tutti meritavano davvero la vittoria. Chi ha avuto la meglio al duello ...

FIORELLO/ Video - l’ospite dell’ultimo minuto : "Ecco lo Scaldapubblico". L'ansia da prestazione (Sanremo 2018) : Video, FIORELLO svela la notizia shock dell'ultima ora: nella edizione del 2018 del Festival di Sanremo ci sarà anche lui come ospite. Il siciliano ha detto che farà lo scaldapubblico.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 20:20:00 GMT)

