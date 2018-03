E la Divina Commedia diventa un' opera musical

#Dante2018 - su Twitter sbarca e sbanca La Divina Commedia. Quando il social diventa cultura : #Dante2018, è questo l’hashtag che in America Latina è risultato più volte al primo posto nei trend di Twitter. Il protagonista di questo rinnovamento culturale è Pablo Maurette, professore argentino di letteratura comparata a Chicago. L’idea è semplice, un canto al giorno per cento giorni. Ognuno legge per conto proprio il “canto del giorno” e poi, con l’hashtag, si commenta su Twitter insieme agli altri, ...