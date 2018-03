Donald e Melania Trump | la foto è virale Lei super sexy e lui con nonchalance… Non

Le foto private della pace ritrovata fra Melania e Donald : Per la stampa statunitense la rottura era certa: Melania Trump e il marito Donald sarebbero stati ai ferri corti dopo lo scandalo sessuale che ha travolto il presidente degli Stati Uniti, coinvolto in un affaire amoroso con la pornostar Stormy Daniels mentre era già sposato con l'ex modella slovena. Gli indizi a favore di un rapporto irrecuperabile erano molti - Melania che festeggia in un tweet il primo anno da first lady non citando il ...

Questo tweet di Melania sulle "diete sane" ha scatenato l'ironia della rete su Donald Trump : "Febbraio è l'American Heart Month. Incoraggio tutti i genitori a cogliere l'occasione per insegnare ai bambini l'importanza di una dieta sana e dell'esercizio fisico": così recita il tweet che Melania Trump ha pubblicato in rete. Un messaggio apparentemente innocuo, che però ha avuto l'effetto di scatenare l'ira e le prese in giro degli utenti verso il marito Donald: "Insegnalo a lui, prima di tutto", scrivono in molti ...

In questo gesto di Melania si legge tutto il risentimento verso Donald Trump : Dopo la diffusione della notizia di una presunta relazione tra Trump e la pornostar Stormy Daniels, avvenuta quando il presidente USA era già legato all'attuale moglie, i media hanno letto nel comportamento di Melania del risentimento verso il marito. L'ultimo gesto lo confermerebbe: scendendo dall'Air Force One all'aeroporto di Palm Beach, la first lady è andata dritta per la sua strada, non badando a Donald Trump, anzi ...

Stato dell'Unione - la vera stella è Melania - ma lontano da Donald - : Prima ancora che il presidente prenda la parola, però, gli occhi della nazione, assieme a quelli del mondo intero, sono puntati come riflettori sulla First Lady. Arriva da sola tra le mura del ...

Melania impassibile e distante dopo le voci sulle "relazioni pericolose" di Donald : Qualche raro sorriso, per il resto è stata sempre serissima, impassibile. Melania Trump si riaffaccia sulla scena pubblica per il discorso sullo Stato dell'Unione consapevole che tutti gli occhi sono su di lei dopo lo scandalo della pornostar e le indiscrezioni di un relazione fra il marito-presidente e l'ambasciatrice americana all'Onu Nikki Haley.dopo lo strappo di Davos e la due giorni di pausa a Mar-a-Lago, Melania arriva arriva a ...

«Donald e Melania? Due estranei - che passano settimane senza parlarsi» : Non è solo la pettinatura, non è solo l’atteggiamento nei confronti dei collaboratori, è anche un matrimonio che esce a pezzi da Fire and Fury: Inside the Trump White House, già best sellet che si potrebbe tradurre con Fuoco e Fiamme: dentro la Casa Bianca di Trump, il libro uscito anticipatamente negli Stati Uniti venerdì che racconta Trump alla Casa Bianca. Non un solo Trump, Donald, ma anche la signora Trump, Melania, e soprattutto il ...

Smoking per Donald - fiori e lamé per Melania alla festa di Capodanno in Florida. Anche un ospite italiano : Smoking per il presidente americano Donald Trump e il figlio Barron, fiori e lamè in un vestito da oltre 4 mila per la first lady Melania. La famiglia ha trascorso il Capodanno insieme alla figlia Ivanka con il genero Jared Kushner e i figli in una festa privata in Florida.Non è mancato il tweet di fine anno di The Donald che ha augurato un 2018 "felice" ad amici e nemici. "Mentre il nostro Paese diventa più forte e ...

Selfie con cappello di Babbo Natale e auguri social : il Natale in famiglia di Melania e The Donald : Un Natale come quello di milioni di persone nel mondo. Un Natale in famiglia e con tanto di auguri social e Selfie con cappello da elfo e luci colorate gentilmente forniti da Snapchat. Un modo per distinguersi o una mirata strategia di ...