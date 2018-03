Don Matteo 11 – Settima puntata del 1 marzo 2018 – Anticipazioni e trama

“Wow. Che bello!”. Avete mai visto il fratello di Silvia e Giulia Provvedi? Le Donatella lo hanno ‘nascosto’ per anni - ma adesso il giovane Matteo ‘salta fuori’ e - con i capelli scuri e gli occhioni color ghiaccio - conquista i social : Modenesi classe 1993 e grandi occhioni celesti, Giulia (la bionda) e Silvia (la mora) due anni fa hanno raggiunto il successo grazie al reality show L’Isola dei famosi. A vederle così sembrano identiche, ma di carattere si definiscono ”diversissime ma complementari”. Fin dalla più tenera età, le sorelle Provvedi coltivano un sogno comune: diventare delle popstar. A forzare la mano del destino è Silvia, che iscrive lei e ...

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata del primo marzo : c’è anche Carlo Conti : Archiviati i primi sei episodi (i cui ascolti hanno confermato il gradimento ormai pluridecennale del pubblico per il personaggio), giovedì 1 marzo alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie con la nuova serata dell’ultima stagione sulle peripezie del sacerdote, interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – ...

Antonio Socci : perché noi cattolici stiamo con Don Matteo Salvini : È il mondo alla rovescia. In Piazza Duomo, a Milano, nel corso degli anni si è visto di tutto: dalle bandiere rosse delle manifestazioni comuniste ai sit-in Lgbt con bandiere arcobaleno fino alle folle di ...

Don Matteo 11 - settima puntata : Carlo Conti a Spoleto! : La settima puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi di segreti e colpi di scena! Nel primo vedremo Anna gestire l’arrivo di sua madre Elisa e Sofia avvicinarsi sempre di più alla verità sul suo passato. Nel secondo assisteremo all’arrivo di Carlo Conti a Spoleto… La nota fiction Rai con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica giunge al suo settimo appuntamento, al centro del ...

Don Matteo - chi è la capitana. L'attrice Maria Chiara Giannetta : età - altezza - peso e vita privata : Ha preso parte a diversi spettacoli del Teatro dei Limoni della città pugliese e alle produzioni JR studio, salvo poi trasferirsi nella Capitale per studiare presso il Centro Sperimentale di ...

Don Matteo - chi è la capitana. L’attrice Maria Chiara Giannetta : età - altezza - peso e vita privata : Don Matteo è una delle serie tv più amate della televisione italiana. La incentrata sulle avventure del prete-detective interpretato da Terence Hill. Dopo l’addio del capitano Tommasi, interpretato da Simone Montedoro, nella caserma dei carabinieri più famosa d’Italia è arrivata la capitana Olivieri interpretata dalla giovane attrice Maria Chiara Giannetta, già nota al pubblico per aver recitato nell’ultima stagione di Che Dio ci ...

Maria Chiara Giannetta : età - peso - altezza e vita privata. Don Matteo - tutte le curiosità sulla Capitana dei carabinieri Anna Olivieri : Don Matteo è una delle serie tv più amate della televisione italiana. La incentrata sulle avventure del prete-detective interpretato da Terence Hill. Dopo l’addio del capitano Tommasi, interpretato da Simone Montedoro, nella caserma dei carabinieri più famosa d’Italia è arrivata la Capitana Olivieri interpretata dalla giovane attrice Maria Chiara Giannetta, già nota al pubblico per aver recitato nell’ultima stagione di Che Dio ci ...

Don Matteo - Carlo Conti è la guest star : Don Matteo, Carlo Conti e` la guest star Come ci hanno insegnato gli americani, non c'è serie tv di successo senza guest star di peso: così anche Don Matteo, pezzo da 90 dell'intrattenimento Rai, ...

Don Matteo Natalina dopo tanti anni mi sono stufata del mio ruolo : Intevistata dal settimanale “Spy” Nathalie Guetta la famosa Natalina di Don Matteo racconta: “sono molto affezionata al mio personaggio, negli anni l’ho difeso e fatto crescere con dedizione, ma dopo 18 anni, sono sincera, non ne posso più”. Al settimanale l’attrice francese Nathalie Guetta spiega di voler abbandonare quel ruolo. Dal 10 marzo, infatti, la sorella del famoso dj David Guetta approderà a Ballando con le ...

Addio a Don Matteo : dopo 18 anni Natalina lascia la fortunata serie tv. Ecco il motivo : Natalina lascia Don Matteo ? Potrebbe non essere più tra le protagonista della fortunata serie Tv di Rai1, Nathalie Guetta che nella serie interpreta la perpetua. 'Amo il personaggio ma ...': Ecco ...

“Basta - io mollo”. Don Matteo - l’addio di una delle figure storiche. La fiction di Rai 1 perde un pezzo fondamentale : “Non ce la faccio più - sono anni che faccio la stessa cosa…”. Sconcerto tra i fan : Sorella d’arte, per ben due volte, in pratica non avrebbe potuto far altro che seguire una strada similare a quella dei suoi famigliari. Parliamo della divertentissima Nathalie Guetta, la famosa Natalina della serie Don Matteo. Eh sì, perché (per chi non lo sapesse) Nathalie, classe 1958 (altezza 170 cm), è la sorella del disc jockey e produttore David Guetta e del giornalista politico Bernard Guetta. All’età di 16 anni lascia la ...

Ascolti tv - Don Matteo 11 vince con oltre 6 - 7 milioni di telespettatori : E’ ‘Don Matteo 11’ a vincere la gara agli Ascolti di giovedì 22 febbraio. La fiction di Rai 1 conquista 6.705.000 telespettatori e il 27,9% di share. Nello specifico, il primo episodio della fiction con Terence Hill ha ottenuto 7.288.000 telespettatori e il 26,82% di share, e il secondo 6.247.000 con il 29,03%. Ascolti tv prime time Canale 5 con ‘Taken – La vendetta’ ha ottenuto invece 2.747.000 telespettatori ...

Ascolti : Don Matteo 11 con Andrea Damante a 6 - 7 milioni (27 - 94%) - ultima puntata di ’90 Special a 1 - 2 (6 - 52%) : Ascolti tv di giovedì 22 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andata L’intervista di Maurizio Costanzo? Ascolti tv di giovedì 22 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la sesta puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica (e la partecipazione di Andrea Damante), […] L'articolo Ascolti: Don Matteo 11 con Andrea Damante a 6,7 milioni (27,94%), ultima puntata di ...

Ascolti TV | Giovedì 22 febbraio 2018. Don Matteo vince con il 27.9% - Taken 11.3%. L’Europa League su TV8 al 6% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.705.000 spettatori pari al 27.9% di share. Su Canale 5 Taken – La Vendetta ha raccolto davanti al video 2.747.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 384.000 spettatori pari all’1.5% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata di 90 Special ha intrattenuto 1.246.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 La Grande ...