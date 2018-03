Don Matteo 11 | ottava puntata | scoppia la passione tra Anna e Marco

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata del primo marzo : c’è anche Carlo Conti : Archiviati i primi sei episodi (i cui ascolti hanno confermato il gradimento ormai pluridecennale del pubblico per il personaggio), giovedì 1 marzo alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie con la nuova serata dell’ultima stagione sulle peripezie del sacerdote, interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – ...

Don Matteo 11 - settima puntata : Carlo Conti a Spoleto! : La settima puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi di segreti e colpi di scena! Nel primo vedremo Anna gestire l’arrivo di sua madre Elisa e Sofia avvicinarsi sempre di più alla verità sul suo passato. Nel secondo assisteremo all’arrivo di Carlo Conti a Spoleto… La nota fiction Rai con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica giunge al suo settimo appuntamento, al centro del ...

Don Matteo - chi è la capitana. L'attrice Maria Chiara Giannetta : età - altezza - peso e vita privata : Ha preso parte a diversi spettacoli del Teatro dei Limoni della città pugliese e alle produzioni JR studio, salvo poi trasferirsi nella Capitale per studiare presso il Centro Sperimentale di ...