Domani al via la Coppa Italia di Serie A2 : ROMA - Si alzerà Domani il sipario dell'edizione 2018 della Coppa Italia di A2 che si disputerà all'UBI Banca Sport Cemter di Jesi e che vedrà contrapposte le prime quattro squadre dei Gironi Est e Ovest al termine dell'andata. Si parte alle 13.15 con il quarto di finale che metterà di fronte l'Alma Trieste ...

Maltempo Campania : Domani scuole chiuse in diversi comuni vesuviani : scuole chiuse anche domani a causa della nuova allerta meteo diramata dalla Regione Campania, a Pomigliano d’Arco, Acerra, Somma Vesuviana, Sant’Anastasia, Cercola e Pollena Trocchia. Il primo a firmare l’ordinanza, oggi, il sindaco di Pomigliano d’Arco, Lello Russo, che visto il nuovo bollettino meteo ha deciso di prorogare la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado. Nel pomeriggio gli hanno fatto seguito i ...

Buran non molla - ancora problemi per chi viaggia e Domani rinevica un po' ovunque : Il gelo siberiano non molla, le temperature sono rigide in tutta Italia e la neve ha fatto la sua comparsa a Rimini, a Genova e in tutto il Golfo Paradiso, e a Venezia mentre la rete ferroviaria sconta ancora le conseguenze della disastrosa paralisi di lunedì. L'ad delle Ferrovie chiede scusa Oggi hanno viaggiato l'80% dei collegamenti ad alta velocità sulla Napoli-Roma-Milano e il 70% di quelli regionali del ...

Maltempo Campania : scuole chiuse in alcuni comuni del Vesuviano anche Domani 28 Febbraio : Resteranno chiuse anche domani, mercoledì 28 Febbraio, le scuole di ogni ordine e grado in alcuni comuni del Vesuviano colpiti nelle scorse ore dalle precipitazioni nevose. In queste ore i sindaci con apposita ordinanza stanno informando la popolazione. ”Viste le straordinarie precipitazioni di questa mattina non previste dai bollettini ufficiali e in virtù di quanto diramato stamane dalla Protezione Civile sulle possibili condizioni meteo ...

A Napoli le scuole rimarranno chiuse anche Domani - per via della neve : Il Comune di Napoli ha detto che le scuole della città rimarranno chiuse anche domani, mercoledì 28 febbraio, per via della nevicata di stanotte che ha fatto cadere alcuni centimetri di neve in diverse province campane. Non capitava da decenni The post A Napoli le scuole rimarranno chiuse anche domani, per via della neve appeared first on Il Post.

Domani al via la vendita dei biglietti per Milan-Arsenal : ecco tutte le informazioni : Parte Domani la prelazione per i biglietti della sfida tra i rossoneri e i gunners: ecco tutte le informazioni. L'articolo Domani al via la vendita dei biglietti per Milan-Arsenal: ecco tutte le informazioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Concorso Inps - al via Domani la prima prova : come funziona : Al termine dei 4 turni gli elaborati saranno corretti alla presenza di alcuni concorrenti e in diretta streaming. La prova sarà valutata in trentesimi. Per superarla i candidati devono ottenere un ...

Concorso Inps - al via Domani la prima prova : come funziona : Al via domani la prima della due giornate di svolgimento della prima prova scritta del Concorso Inps per 365 posti da analista di processo-consulente professionale. Ricordiamo che la prova si svolgerà presso la Nuova Fiera di Roma secondo 2 turni per ogni giornata. Nel dettaglio: il 27 febbraio dalle 8.30 si cimenteranno con la prima prova i candidati con Cognome da Abagnale Angela a D’Alise Bruna, dalle 14.30 da Dalla Costa Marta a Lama ...

Domani - lunedì 26 febbraio - tutte le scuole di Roma saranno chiuse per via del brutto tempo : Domani, lunedì 26 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nidi) saranno chiuse a Roma per via del brutto tempo previsto: lo ha comunicato una nota del Campidoglio. In questi giorni in Italia è arrivato Buran, The post Domani, lunedì 26 febbraio, tutte le scuole di Roma saranno chiuse per via del brutto tempo appeared first on Il Post.