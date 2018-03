Dollaro in attesa di Powell | a febbraio balzo più forte da 2016 Euro sotto $1 | 22

Euro accelera al ribasso a $1 - 2325 - Dollaro sale con tassi Treasuries in attesa di aste record : L'Euro accelera al ribasso nei confronti del dollaro, cedendo alle 15 circa ora italiana lo 0,66%, a $1,2325.

Cambi - Dollaro ingessato in attesa numeri mercato lavoro USA : Teleborsa, - mercato dei Cambi ingessato in attesa del Job Report . E' questo lo scenario che si presenta questa mattina agli operatori del Forex, che vedono un cross Euro/USD fermo su 1,2512 , +0,07%,...

Forex - Dollaro in stand by in attesa conferma indicazioni Fed : Teleborsa, - Reazione positiva del dollaro ieri sera alle indicazioni arrivate dalla Fed , ma in seguito il biglietto verde ha annullato il vantaggio nel corso delle contrattazioni in Asia. Il cross ...

Forex : continua bagno di sangue sul Dollaro dopo Mnuchin e Ross - e l'euro vola oltre $1 - 24 in attesa Bce : Il dollaro rimane sotto pressione, dopo le forti vendite che lo hanno colpito a seguito delle dichiarazioni rilasciate a Davos, in occasione del World Economic Forum, dal segretario al Tesoro Usa ...

Diagramma piatto per Dollaro ed euro in attesa ECB : Sentiment economia GER, ITL, EU in rialzo deciso, come pure la fiducia consumatori EU. Dagli USA ancora un dato peggiore delle attese, con calo indice manifatturiero Richmond. Questo ha dato sostegno ...