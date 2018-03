Di Maio | aboliremo legge Buona Scuola

Di Maio : Aboliremo i finanziamenti ai quotidiani e all’editoria : Roma– Queste le parole di Luigi Di Maio , candidato premier M5s, in diretta video su Facebook, in merito al fondo sull’editoria, nell’eventualità di un governo... L'articolo Di Maio : Aboliremo i finanziamenti ai quotidiani e all’editoria su Roma Daily News.

Di Maio e Casaleggio a Milano (di nuovo) dagli imprenditori : “Aboliremo 400 leggi. Sul sito tutti potranno proporre quali” : L’imprenditore aspetta Davide Casaleggio fuori dalla porta della sala conferenze a Milano e lo agguanta il tempo di una stretta di mano: “Continuate così, è arrivato il momento di fare”. Lui sorride, mai così tanto come da quando è iniziata la campagna elettorale, e fa solo un commento: “Benvenuti”. Ennesima settimana di tour in vista del voto, il Movimento 5 stelle torna davanti agli imprenditori per parlare di una ...

M5s - Di Maio 'Ridurre la burocrazia - aboliremo 400 leggi'. E lancia il sito per abolire le leggi : ROMA - 'Dopo 5 anni dal mio ingresso in Parlamento ho capito che abbiamo bisogno non di aggiungere ma di togliere le leggi per aiutare le famiglie'. Il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi ...