De Luca | Quattro querele contro Di Maio

Cosa hanno in comune Paola e Chiara e il quattro volte candidato all’Oscar Luca Guadagnino? : Cosa hanno in comune Luca Guadagnigno e Paola e Chiara ? Non si tratta di una domanda trabocchetto perché il regista candidato a quattro Oscar con il suo Call me by your name e le due cantanti di “Amici come prima” qual Cosa in comune ce l’ hanno davvero. Guadagnino ha infatti al suo attivo il videoclip di Vamos a bailar, una hit del duo. Una curiosità, questa, che lega il regista al nostrano video. Guardagnino è candidato agli ...

Oscar 2018 - le nomination : quattro per Call me by your name di Luca Guadagnino e tredici per il film di Guillermo Del Toro : Miglior film, attore protagonista, sceneggiatura non originale, e miglior canzone originale. Call me by your name di Luca Guadagnino si prende con una certa prepotenza il suo posto tra gli Oscar 2018. quattro nomination non sono poche anche se la gara sarà durissima. Perché The shape of water di Guillermo Del Toro si è imposto con 13 nomination e Dunkirk di Cristopher Nolan non molla la presa con 8 (il pieno tra i premi più “tecnici”). Outsider ...