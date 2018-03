Dal Mar Nero sono riemersi in Turchia i resti di un’antica città romana 

Astronomia : Dall’Equinozio di Primavera alle congiunzioni - ecco cosa ci riserva Marzo 2018 : Marzo è un mese tipicamente instabile a livello atmosferico: ciò potrebbe essere d’ostacolo per le osservazioni, ma ciò difficilmente ci impedirà di godere degli eventi astronomici principali (o appuntamenti connessi) del mese. Nel dettaglio, vediamo cosa ci attende nel cielo del terzo mese del 2018. Partendo dalla nostra stella, ricordiamo che il Sole si trova nella costellazione dell’Acquario fino al 12, quando entra nella costellazione ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia lotterà per il bronzo nell’inseguimento maschile. Azzurri superati all’ultimo giro Dalla Danimarca : l’Italia si giocherà la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon è stato superato in semifinale dalla Danimarca per 386 millesimi. I nostri portacolori hanno fatto registrare un grande tempo con 3:54.884, ma non è bastato per superare i danesi che hanno fermato il cronometro su ...

Dall'1 al 4 marzo torna al Rossetti il musical 'Tutti insieme appassionatamente' : ...nel mondo del musical che ha già conquistato il pubblico dello Stabile regionale con una recente edizione di 'Aggiungi un posto a tavola' e meritato prestigiosi premi nazionali per i suoi spettacoli, ...

VeniceMarathon charity program : presentato al Municipio di Mestre il bilancio della maratona soliDale 2017 : "VeniceMarathon charity program incarna perfettamente i valori che lo sport trasmette " ha sottolineato la presidente Damiano: rispetto, condivisione, passione, solidarietà, la sfida a raggiungere ...

Sottomarino Boschi : Dall'inizio della campagna elettorale - fuori dai radar nazionali. Avvistata solo a Bolzano... : Sparita dai radar. La 'stella' del renzismo, il ministro più in vista dell'era di Matteo Renzi a Palazzo Chigi, Maria Elena Boschi, croce e delizia per il Pd degli ultimi anni, brilla per assenza dalla campagna elettorale nazionale. Inabissata: da quando Sergio Mattarella ha sciolto le Camere aprendo di fatto la corsa al voto, nessun talk show è riuscito ad averla come ospite, nessun organo della carta stampata, né online, ...

“Maria - Gemma mi ha rotto il c…”. “Tina - nooo!”. Ma l’ha fatto sul serio. Mai vista una roba del genere al trono over : l’opinionista perde le staffe - esce Dallo studio - ritorna ‘armata’ e si scaglia (nel vero senso della parola) contro la dama : È più cristallino dell’acqua di sorgente che Tina Cipollari e Gemma Galgani non si sopportano. In fondo, le vere protagoniste del trono over di Uomini e Donne sono proprio loro. L’opinionista storica della trasmissione e ora ‘promossa’ a tronista visto che è tornata single da un lato e la dama torinese che ancora, dopo anni, ci prova con Giorgio Manetti dall’altro. Ecco: Giorgio Manetti. Il Gabbiano, come è ...

La moglie di Franco Terlizzi difende il marito Dalle accuse di Craig Warwick : Isola dei Famosi: Ketty, la moglie di Francesco Terlizzi scrive una lettera a Barbara d’Urso dove parla di Craig Warwick In attesa del confronto all’Isola dei Famosi tra Craig Warwick e Franco Terlizzi, la moglie dell’ex pugile ha scritto una lettera a Barbara d’Urso. Una missiva letta a Pomeriggio 5, nella quale la donna ha […] L'articolo La moglie di Franco Terlizzi difende il marito dalle accuse di Craig Warwick ...

Nelle ultime 48 ore ti è successa una di queste cose o ti sei sentita strana? Attenzione - potrebbe essere stato un mini-infarto. È un po’ diverso Dall’infarto vero e proprio ma dovresti chiamare il tuo medico il prima possibile : Gli esperti lo hanno detto chiaramente: stanno aumentando tra le persone giovani. E se accade è per via dell’ipertensione, del diabete, dal consumo eccessivo di tabacco, dall’obesità. Quindi bisogna fare Attenzione. Di che stiamo parlando? Degli infarti che, appunto, stanno aumentando in modo esponenziale tra le persone giovani. Ma anche i mini infarto sono un bel problema e non vanno assolutamente presi sotto gamba. Di che si tratta? Di ...

Monopoli - Bari - - Dal 7 al 18 marzo una serie di eventi per l'apertura del Teatro Radar : La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 7 e in streaming. VISITE GUIDATE – Sono previste visite guidate mattutine con ingresso gratuito su prenotazione e fino ad esaurimento posti ...

Expert : in arrivo il volantino “Il regalo è spettacolare” - valido Dal 1° fino al 18 marzo : Expert presenta il nuovo volantino "Il regalo è spettacolare" (NdR, si tratta di un TV Ultra HD da 49"), valido dal 1° fino al 18 marzo. Allora siete curiosi di scoprire gli smartphone Android in promozione? L'articolo Expert: in arrivo il volantino “Il regalo è spettacolare”, valido dal 1° fino al 18 marzo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vaccini - Lorenzin : Dal 10 marzo sanzioni a chi non li fa per motivi ideologici : Dal 10 marzo saranno sanzionati solo i genitori che si rifiutano di vaccinare i figli per motivi ideologici. Non avrà problemi, invece, chi ha avuto contrattempi di altra natura ma è deciso a vaccinare. Lo ha spiegato la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, a margine oggi a Roma della presentazione del portale della salute dell’Istituto superiore di Sanità. Dopo il 10 marzo, termine previsto per presentare le certificazioni di avvenuta ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate Dal 5 al 9 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 5 a venerdì 9 marzo 2018: Servante è abbattuto per la partenza di Paciencia. Oltretutto, il Natale si avvicina e il portiere, parlando con Maria Luisa e Lolita, ricorda quando Paciencia perse il loro bambino proprio la vigilia di Natale. Celia sorprende Cruz mentre sta per intrufolarsi di nuovo in casa Valverde per recuperare il bracciale del fratello e si offre di aiutarlo, entrando lei al ...

Pozzuoli : all'inaugurazione del reparto dell'ospeDale sacchetti di rifiuti contro De Luca. ?«Per fermarmi devono spararmi» : Tensione a Pozzuoli, dove un gruppo di una ventina di manifestanti - che apparterrebbero a centri sociali della vicina Giugliano - ha fatto irruzione nell'ospedale S. Maria delle Grazie,...