Dal liceo Galilei a Forbes Due trentini nei «best 100»

Esce Dal liceo classico e scompare : il mistero di Marco - 16 anni. Lo cercano anche con i droni : Ancora nessuna notizia dalle montagne dell'Alto Garda di Marco Boni, lo studente di 16 anni di Tione (Trento) scomparso da venerdì scorso. Il ragazzo, uscito dal liceo classico Maffei di...

Liceo classico Galluppi di Catanzaro invaso Dall'acqua - diversi i danni - VIDEO : Catanzaro - Squadre dei vigili del fuoco della sede Centrale sono impegnate da questa mattina per un allagamento avvenuto nella struttura del Liceo classico "Galluppi" di Catanzaro. Causa la rottura ...

Un romano Dal liceo Tasso allo sbarco su Marte : 'Sopravvissuto alla tempesta di sabbia. La missione-test nel deserto dello Utah' : 'Dove siete? Dove siete? Non vi vedo più, rispondete, rispondete...'. Accecato dall'improvvisa tempesta di sabbia rossa fra i paurosi canyon marziani dei Monti di Tharsis, l'astronauta americano ...

Fermo - i geni del Liceo scientifico premiati Dal Cern alla Farnesina : ... quella di Firenze nel 2015 e quella di Fermo lo scorso anno, a partecipare a un evento a loro dedicato dal nome 'La scienza vincente della scuola italiana'. L'orgoglio è anche della città, come ...

Zuffa al liceo Palumbo : un'insegnante e due studenti in ospeDale : BRINDISI - Si sono vissuti momenti di grande concitazione stamani , 8 febbraio, all'interno del liceo linguistico 'Ettore Palumbo', dove si è scatenato un parapiglia fra ragazzi, mentre si stava ...

Paura a Roma - crolla l’intonaco Dal muro liceo : alunna sfiorata : Momenti di Paura ieri nel liceo Romano “Lucio Anneo Seneca”, nella zona di Boccea, dove durante le lezioni, si e’ staccato parte dell’intonaco dal muro esterno della scuola (adiacente al campetto sportivo) che ha sfiorato una alunna che si trovava li’ assieme ad altri compagni di classe. Oggi i ragazzi hanno deciso di non fare lezione e si sono riuniti in assemblea per discutere delle condizioni della struttura ...

Roma - il liceo pratica la “settimana didattica alternativa” : studentessa in ospeDale per abuso di alcol : Roma, il liceo pratica la “settimana didattica alternativa”: studentessa in ospedale per abuso di alcol E’ accaduto ad una studentessa 15enne del liceo Russell, dove era in corso la settimana di didattica alternativa subito sospesa dalla preside Continua a leggere L'articolo Roma, il liceo pratica la “settimana didattica alternativa”: studentessa in ospedale per abuso di alcol sembra essere il primo su NewsGo.

Dal 25 al 27 gennaio torna "Albenga in Scienza" a cura del Liceo G. Bruno : Sauro); Gioco dell'oca con le particelle, la scoperta del Bosone di Higgs (sede Liceo via Dante); Il mimetismo in natura; Alimentazione; Farmacia in pillole e cosmesi; Giochiamo con la scienza: ...

Dal liceo Ruffini al Cern di Ginevra - ''L'Italia non ci vuole più indietro'' : ''Sono anni - dice Livia Soffi - che ci raccontiamo la favola bella dell'università italiana che sforna talenti, li manda orgogliosamente in giro per il mondo e poi se li scorda, o meglio, fa finta ...

Venti di burrasca e mareggiate. A Roma si stacca tegola Dal tetto del liceo Virgilio - ferita 17enne : Una ragazza di 17 anni, studentessa del liceo Virgilio a Roma, è rimasta ferita alla testa dalla caduta di una tegola e trasportata in ospedale. E' stata soccorsa dal 118 intorno alle 13 su ...

Arrestato prof Liceo Massimo per abusi su 15enne/ Roma - Massimo De Angelis ‘scoperto’ Dalle chat : professore stimato Arrestato a Roma: Liceo Massimo, abusi su 15enne studentessa. Massimo De Angelis "scoperto" dalle chat con la ragazzina: indagini e scuola sotto choc(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:43:00 GMT)