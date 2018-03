Cosa ne sarebbe stato di Grasso | Giggino | del Cav e di Renzi senza la rottura

“Sapevo che sarebbe successo”. Da 16 anni un brufolo spaventoso sulla spalla. Non lo ha mai schiacciato ed è diventato di dimensioni bibliche. Quando finalmente decide di liberarsene - ecco Cosa esce fuori. Preparatevi - è una Cosa disgustosa (da evitare se siete sensibili) : Certe cose sono ripugnanti, eppure la gente le guarda con soddisfazione. Siamo tutti un po’ masochisti, bisogna ammetterlo. Se così non fosse non ci sarebbe motivo di guardare roba da voltastomaco tipo i video che mostrano cose tipo lo “strizzamento” di un brufolo antico. E invece certe cose, pur facendoci orrore, ci provocano una certa soddisfazione. Forse perché riguardano brufoli che non sono posizionati sul nostro corpo ma altrove. Per ...