Corruzione | Ricucci in carcere Ai domiciliari giudice Russo

Stefano Ricucci - l’imprenditore in manette per Corruzione in atti giudiziari. Ai domiciliari un giudice tributario : Stefano Ricucci e il giudice Nicola Russo sono stati arrestati con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Secondo gli inquirenti, l’imprenditore laziale e il magistrato della Commissione tributaria regionale aveva raggiunto un accordo che prevedeva l’aggiustamento di una sentenza in cambio di denaro o altre utilità. Russo, che è anche consigliere di Stato, si trova ai domiciliari. Negli scorsi mesi era già stato sospeso dal ...

Corruzione in atti giudiziari - arrestati Stefano Ricucci e il suo socio Lo Conte : Corruzione in atti giudiziari. Con queste accuse sono stati arrestati questa mattina - dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma - l’imprenditore Stefano Ricucci; il suo socio in affari, Liberato Lo Conte; e il magistrato del Consiglio di Stato (già sospeso dalle funzioni), Nicola Russo. ...