Corruzione | arrestato l' imprenditore Ricucci

Corruzione in atti giudiziari - arrestato Stefano Ricucci : Corruzione in atti giudiziari, arrestato Stefano Ricucci L'imprenditore è accusato di aver stretto un accordo per l'aggiustamento di una sentenza in cambio di denaro e altre utilità con il giudice Nicola Russo, ai domiciliari. Agli arresti anche un altro imprenditore Parole chiave: ...

Roberto Barbagallo - sindaco di Acireale - arrestato per Corruzione : Otto persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Catania per corruzione e turbativa d'asta a conclusione di indagini sui Comuni di Acireale e Malvagna in provincia di Messina. Tra i destinatari del provvedimento cautelare, cinque in carcere e tre ai domiciliari, emesso dal Gip su richiesta della Procura distrettuale etnea, anche il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, eletto con una lista civica.Roberto Barbagallo, 42 anni, era ...

Acireale - arrestato il sindaco Barbagallo e 7 persone : Corruzione e turbativa d’asta : Otto persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Catania per corruzione e turbativa d’asta a conclusione di indagini sui Comuni di Acireale e Malvagna (Messina). Tra i destinatari del provvedimento cautelare, cinque in carcere e tre ai domiciliari, emesso dal Gip su richiesta della Procura distrettuale etnea, anche il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, eletto con una lista civica. Roberto Barbagallo, 42 anni, era stato eletto ...

Lettonia - arrestato per Corruzione il governatore della Banca centrale - : Preoccupazioni per la finanza lettone dopo l'arresto di Ilmars Rimsevics, che siede anche nel Consiglio della Banca centrale europea. No comment dalla più alta istituzione finanziaria europea

