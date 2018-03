Corea del Sud | crescita esportazioni frenata al 4 | 0% annuo

Siria - Onu : la Corea del Nord aiuta Assad a costruire armi chimiche : Siria, Onu: la Corea del Nord aiuta Assad a costruire armi chimiche Un rapporto delle Nazioni Unite rivela la collaborazione di tecnici missilistici NordCoreani e le forniture di mattonelle resistenti all’acido, valvole e termometri al dittatore Siriano. Continua a leggere L'articolo Siria, Onu: la Corea del Nord aiuta Assad a costruire armi chimiche sembra essere il primo su NewsGo.

Armi chimiche in Siria - l'ombra della Corea del Nord : Eventualità possibile e allarmante, proprio perché in grado di schierare sulla rotta di collisione i due blocchi del mondo. , L'inferno di Ghouta, alla periferia orientale di Damasco, dove tra i ...

Hyundai Kona Electric - ecco la versione a batteria del suv compatto Coreano – FOTO : Lo sport utility urbano di Hyundai sposa l’elettrificazione completa della trazione. Il look esterno rimane naturalmente uguale alla vettura d’ordinanza ma dentro, oltre agli indicatori digitali dello stato di funzionamento del sistema c’è anche il cambio shift-by-wire, utile nella gestione del powertrain elettrico. Powertrain che può contare su due diversi livelli di performance: il primo, quello base, prevede un motore ...

La Corea del Nord ha fornito alla Siria materiale per produrre armi chimiche - dice un documento riservato ONU citato dal New York Times : Un documento dell’ONU visto dal New York Times sostiene che la Corea del Nord abbia fornito al regime Siriano di Bashar al Assad materiale che potrebbe essere stato usato per la produzione di armi chimiche. Nel documento sono citati per The post La Corea del Nord ha fornito alla Siria materiale per produrre armi chimiche, dice un documento riservato ONU citato dal New York Times appeared first on Il Post.

Banca centrale Corea del Sud lascia tassi invariati - cita minaccia protezionismo : La Banca centrale della Corea del Sud ha lasciato i tassi di riferimento principali invariati all'1,50%.

Giochi - delegazione NordCorea lascia Sud : 6.50 La delegazione della Nordcorea di alto livello ha lasciato il Sud dopo la missione avviata domenica con la partecipazione alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Pyeongchang e finita con la disponibilità espressa sull'avvio di un dialogo con gli Usa.La missione è coincisa con quella di Ivanka Trump,inviata dal presidente Donald a guidare la delegazione Usa alla chiusura dei Giochi. "Le due Coree -dice una nota del ministero ...

Corea del Nord : ogni blocco sarà considerato come un atto di guerra - : ... gli USA passeranno a una "seconda fase", che "può essere molto dura e molto triste per il mondo".

Cala il sipario sulle Olimpiadi in Corea del Sud : Del resto la Corea li ha voluti fortemente i suoi Giochi della neve, trent'anni dopo quelli estivi: per mostrare al mondo un Paese moderno e accogliente. Tredici miliardi di dollari investiti il cui ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Varsavia domina la Corea del Sud. Sciabolatori azzurri out ai quarti : Dopo la vittoria di Gu Bongil nell’individuale, la Corea del Sud festeggia anche il successo nella prova a squadre nella tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile a Varsavia. I numero uno del ranking mondiale si impongono in finale con un sorprendente Iran, sconfitto per 45-31. Un vero e proprio dominio quello dei Coreani, che avevano demolito in semifinale anche la Russia per 45-24, mentre avevano maggiormente faticato contro la ...

Giochi : Moon incontra la delegazione della Corea del Nord : Il presidente sudCoreano Moon Jae-in ha incontrato la delegazione NordCoreana di otto funzionari guidata dal generale Kim Yong-chol a PyeongChang dove tra circa un'ora si terrà la cerimonia di ...

Giochi : delegazione Corea Nord al Sud : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Corea del Nord agli Usa : No al dialogo - neanche tra 200 anni : La Corea del Nord fa sapere che non dialogherà "mai direttamente con l’amministrazione Usa, neanche tra 100 o 200 anni". È la risposta di Pyongyang agli "attacchi assurdi, imperdonabili e diffamanti" del vicepresidente Usa Mike Pence, che durante la sua visita in Corea del Sud per le Olimpiadi invernali, ha parlato di "regime dittatoriale". Sono stati definiti ...

Corea del Nord - la Cina agli Usa : 'No alle sanzioni unilaterali' : La Cina ha chiesto agli Usa di mettere fine alle sanzioni unilaterali contro la Corea del Nord che colpiscono società e individui cinesi. Lo ha ribadito dal ministero degli Esteri cinese, precisando ...