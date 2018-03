Coppola |  Ricucci e la dannazione dei furbetti del quartierino

agi

(Di giovedì 1 marzo 2018) "La cosa de' a lista, che tanto non serve a un cazzo, a che serve? Stamo a fa' idel". È il 22 luglio del 2005, l'estate in cui tutto sembra possibile a Stefano Ricucci, Daniloe Giampiero Fiorani. Giovani, spregiudicati, belli, col primo inseguito anche dalle riviste di gossip per la relazione tempestosa con l'attrice Anna Falchi. Folgorante quella battuta in romanesco che finisce agli atti dell'inchiesta sulla scalata alla banca Antonveneta. Perché segna un'epoca della finanza italiana in cui un gruppo di parvenu prova a rovesciare il tavolo delle vecchie famiglie del capitalismo nostrano e perché il più sfacciato di tutti, ascoltato dalla Guardia di Finanza, si 'auto- incrimina' ammettendo di fatto il 'concerto' illecito per scalare il gigante veneto. ...