Coppola - Ricucci e la dannazione dei furbetti del quartierino : "La cosa de' a lista, che tanto non serve a un cazzo, a che serve? Stamo a fa' i furbetti del quartierino". È il 22 luglio del 2005, l'estate in cui tutto sembra possibile a Stefano Ricucci, Danilo Coppola e Giampiero Fiorani. Giovani, spregiudicati, belli, col primo inseguito anche dalle riviste di gossip per la relazione tempestosa con l'attrice Anna Falchi. Folgorante quella battuta in romanesco che ...