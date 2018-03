Coppia di anziani uccisa in casa nel Trevigiano

Coppia di anziani trovata morta in casa nel Trevigiano : Due persone, marito e moglie, entrambe 70enni, sono state trovate morte all'interno della loro abitazione, in una zona isolata di Cison di Valmarino , Treviso, , nei pressi della frazione di Rolle. I ...

Maltempo : Coppia di anziani bloccata in un sottopasso a Benevento : Forte Maltempo a Benevento dove una coppia di anziani è rimasta intrappolata nell’acqua che ha invaso il sottopassaggio alla località Pantano. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat 600. Il conducente non si sarebbe accorto che la carreggiata era stata invasa dall’acqua della pioggia battente delle ultime ore ed è rimasta impantanata. Gli anziani sono stati soccorsi da un giovane della zona insieme ai vigili del fuoco di Benevento ...

Casa in fiamme a Mazzè - salva una Coppia di anziani : Paura questa sera, mercoledì poco dopo le 20, per un incendio divampato in una Casa su due piani in via Garibaldi 122, frazione Tonengo di Mazzè. Le fiamme si sarebbero sprigionate dalla canna fumaria ...

Auto nella scarpata - muore Coppia di anziani : Una coppia di anziani ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in una contrada di Montalbano Elicona , nel messinese. L'uomo guidava l'Auto e per un malore avrebbe perso il controllo del ...

Coppia di anziani trovata con 27 kg di cannabis : 'È per Natale' : di Marta Ferraro Una Coppia di anziani signori di Nebraska City, negli Stati Uniti, è stata fermata con 27 kg di cannabis. I due si sono giustificati sostenendo che fossero i loro regali per Natale. ...

Una casa di riposo costringerà questa Coppia di anziani insieme da 73 anni a passare il Natale divisi : Sono insieme da 73 anni e da 73 anni hanno condiviso il letto ogni notte. Herbert ha 91 anni, mentre sua moglie Audrey 89, ed entrambi sono ospiti da tempo di una casa di riposo canadese a Perth-Andover, ma la struttura ha deciso di dividere la coppia una settimana prima del Natale, costringendo la figlia Dianne a traferire il padre in un altro ospizio. La donna ha quindi voluto raccontare la disavventura su Facebook, esprimendo tutta la sua ...

Coppia di anziani morti ed avvolti nel nylon da imballaggio Video : A to del ritrovamento dei corpi di Rosa Franceschini, 79 anni, ed il marito ottantatreenne Gianfranco Fieno nella loro abitazione situata nella periferia di Viterbo [Video], presso il quartiere di Santa Lucia, ha avuto inizio una vera e propria caccia all’uomo. Il principale indiziato per il duplice omicidio è Ermanno Fieno, figlio quarantaquattrenne della Coppia, disoccupato e con qualche precedente per furto, che viveva con i genitori. I ...