CONTRATTI STATALI Sanità | rinnovo e aumento stipendi | oggi nuovo incontro all’Aran

Ultime CONTRATTI STATALI 2018 : classifica aumenti stipendi Pa e novità arretrati : Con il rinnovo dell'ultimo dei contratti statali 2018 , quello della Sanità, sono arrivati tutti alla firma gli accordi per il pubblico impiego. Manca solo il rinnovo del contratto dei dirigenti pubblici ma, probabilmente, se ne riparlerà dopo le elezioni politiche di domenica prossima, 4 marzo 2018 . Per gli statali della sanità il rinnovo del contratto porterà aumenti degli stipendi compresi tra 80,50 euro e 94,80 euro. Nel calcolo degli aumenti ...

CONTRATTI statali/ Rinnovo Pa - Madia : “premi a obiettivo e servizi migliori” (ultime notizie) : Contratti statali , ultime notizie di oggi 21 febbraio 2018: Rinnovo Pa e Scuola, Madia , "premi a obiettivo e servizi migliori per il pubblico impiego". Fedeli, " Rinnovo non mancetta"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 04:46:00 GMT)

CONTRATTI statali/ Rinnovo e pensioni : come cambia il pubblico impiego? (ultime notizie) : Contratti statali , ultime notizie e novità di oggi 20 febbraio: Forti critiche da Anquap sui comparti Centrali e Miur. Pro e contro sul Rinnovo Scuola per i docenti(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:20:00 GMT)

CONTRATTI statali/ Rinnovo Pa : Aran - “bene la firma - avanti con gli altri comparti” (ultime notizie) : Contratti statali , ultime notizie su Rinnovo Pa per Sanità ed Enti locali: Aran convoca i sindacati per il 20 febbraio. Rinvio maxi sciopero medici e infermieri? (Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:10:00 GMT)

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Sanità : Aran convoca sindacati il 20 febbraio - rinvio sciopero? (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI , ultime notizie su Rinnovo Pa per Sanità ed Enti locali: Aran convoca i sindacati per il 20 febbraio . rinvio maxi sciopero medici e infermieri? (Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:49:00 GMT)

CONTRATTI STATALI 2018 - scuola : ecco quanto sono - al netto - aumenti e arretrati Video : A quanto corrispondono, al netto , gli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale Ata della # scuola e gli arretrati per il 2016 e 2017 che si percepiranno con il rinnovo dei # Contratti statali 2018 ? Il sindacato Anief ha fatto i conti sulle nuove buste paga dei docenti e degli Ata sugli importi lordi degli aumenti del contratto. In ogni busta paga, informa il sindacato, dovrebbe essere decurtato almeno il 35 per cento medio, dunque gli ...

CONTRATTI STATALI/ Firma rinnovo Pa : fuori ancora Sanità ed Enti Locali (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI , ultime notizie di oggi 12 febbraio 2018: rinnovo Scuola Firma to, in tanti lo contestano. Usb, "pronti allo sciopero il prossimo 23 febbraio". Bonus e merito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:20:00 GMT)

CONTRATTI STATALI/ Madia - “ok rinnovo Vigili del Fuoco” : Corte dei Conti dà via libera agli aumenti : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 9 febbraio 2018: Ministro Madia, "ok a rinnovo per Vigili del Fuoco". Corte dei Conti dà il via libera agli aumenti stipendiali, e sulla Scuola...(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 04:18:00 GMT)