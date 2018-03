Contratti | più spazio alle intese aziendali e stop agli accordi in dumping

La Borsa vale più dei lavoratori Ntv - i Contratti sul binario morto Melina di Cattaneo e LCdM : il mistero : Che sta succedendo in Ntv, l'azienda dei treni Italo fondata nel 2006 da Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle e Gianni Punzo con il veicolo Mdp e che vede Banca Intesa e le Assicurazioni Generali con quote importanti del capitale? Segui su affaritaliani.it

Contratti Statali/ Rinnovo scuola in Aran : Snals - “aumenti senza alcuna risorsa in più” (ultime notizie) : Contratti Statali, ultime notizie di oggi 12 gennaio 2018: Rinnovo comparto scuola in Aran, Snals "aumenti senza alcuna risorsa in più, atto indirizzo peggiorativo"(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 01:24:00 GMT)