Confrontato l’effetto di diversi tipi di interferone nella cura della sclerosi multipla

fondazioneserono

(Di giovedì 1 marzo 2018) Un gruppo di ricercatori italiani, dell’Università Federico II di Napoli, hadi trediin persone conrecidivante remittente. I risultati hanno dimostrato che la probabilità di raggiungere un EDSS di 4.0 è stata più alta, ma non in maniera statisticamente significativa, con l’beta 1b 250 mcg sottocute e con l’beta 1a 30 mcg intramuscolare, rispetto all’beta 1a 44 mcg sottocute. Moccia e colleghi sono partiti dalla considerazione che, sebbene l’beta sia impiegato da anni per larecidivante remittente, la sua capacità di prevenire, a lungo termine, lo sviluppodisabilità e la conversione insecondariamente progressiva è tuttora dibattuta. Per questo, hannol’andamentomalattia in persone che avevano ricevuto una ...