Come pubblicare un libro su Amazon

(Di giovedì 1 marzo 2018) Ormai il mercato si sta spostando sempre più sul web. La comodità di comprare attraverso internet, infatti, non ha paragoni. Se poi le cose da acquistare sono dei libri, il primo pensiero è quello dicon i suoi sconti e agevolazioni (Vedipagare con 18app su). Questo sito, quindi, è uno store molto importante anche per i venditori terzi che vogliono ampliare il loro business. Se avete scritto une lo volete vendere sul web, eccounsu. La preparazione Per vendere suci sono alcune regole da seguire. Il, infatti, deve rispettare alcune linee guida riguardanti la sua impaginazione (copertina, capitoli ecc.). Trovate tutte le informazioni necessarie a questa pagina che vi dice anche cosa dovete fare per preparare un e-book. Nonostante siano supportati quasi tutti i documenti digitali,consiglia di utilizzare il ...