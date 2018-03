“Come mi sento quando dormo con lui” Isola | due vip hanno passato la notte insieme! Sono

caffeinamagazine

(Di giovedì 1 marzo 2018) L’dei Famosi si fa bollente. L’ultima puntata andata in onda martedì 27 febbraio ha visto l’eliminazione di Paola Di Benedetto che una volta tornata in Italia potrà riabbracciare il suo Francesco Monte. Tra i due nascerà qualcosa? Non si ancora se in Honduras tra la bella madre natura e l’ex tronista ex fidanzato di Cecilia Rodriguez sia sbocciato un sentimento sincero oppure se l’interesse sia stato condizionato dalla solitudine. Ora che entrambifuori scopriremo se potrà nascere del tenero oppure se si è trattato solo di un fuoco di paglia. Nell’ultima puntata di è parlato anche del canna-gate, in particolare sulla vicenda è intervenuto anche il capo-autore del reality che ha espresso un pensiero che ha fatto capire che vuole mettere un punto e cambiare argomento. Nel frattempo, proprio per la gestione “sbagliata” del canna-gate, Alessia Marcuzzi ha ricevuto delle critiche ...