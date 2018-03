Colon | scoperta la Beta Catenina | proteina contro tumore

Tumori - studio italiano : scoperta una nuova proteina “bersaglio” contro il cancro al Colon : Tumori , studio italiano : scoperta una nuova proteina “bersaglio” contro il cancro al colon La ricerca dell’Università del Salento promette di contrastare una patologia che è in cima alla classifica dei “big killer” Continua a leggere L'articolo Tumori , studio italiano : scoperta una nuova proteina “bersaglio” contro il cancro al colon sembra essere il primo su NewsGo.

Tumori - studio italiano : scoperta una nuova proteina 'bersaglio' contro il cancro al Colon : ... promette di contrastare una forma di tumore che resta in cima alla classifica dei "big killer", nonché la seconda per frequenza in Italia e nel mondo. Nel caso del cancro del colon retto, la ...