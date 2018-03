Cinque motivi per non assumere alimenti senza glutine | se non si ha la Malattia Celiaca

Cinque buoni motivi per festeggiare San Valentino da soli : 7, Mettetersi al centro del proprio mondo 'Questo viaggio per capirci più in profondità ci porta automaticamente a mettere noi stessi al centro del nostro mondo, che è un punto di partenza necessario.

Cinque anni schiavo - ottiene il permesso di soggiorno per motivi di giustizia : primo caso in Italia : Quella di Hardeep , il nome è di fantasia, è la storia di uno dei tanti braccianti indiani della provincia pontina che vivono in condizioni di totale abbandono da parte delle istituzioni, sfruttati ...

Sacchetti bio a pagamento - Cinque motivi per cui il governo ha torto : Leggendo – e osservando in rete – della rivolta dei consumatori sull’obbligo di pagare i nuovi Sacchetti biodegradabili per i prodotti ortofrutticoli, mi sono chiesta ripetutamente perché una misura dalle conseguenze non troppo drastiche sui portafogli dei cittadini abbia scatenato un’ira così elevata. I giornali in questi giorni sono pieni, come sempre d’altronde, sia di cronache di altre misure inique verso i ...

Cinque motivi di preoccupazione sull’Iran : Nel paese c’è una classe politica sempre meno capace di incanalare il rifiuto di una teocrazia ormai disprezzata e assediata. Leggi

Cinque motivi di preoccupazione sull'Iran : A prescindere da come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, è evidente che in Iran esiste una vita politica sempre più complessa e sempre meno capace di incanalare il rifiuto di una ...