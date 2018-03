Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : azzurre sconfitte dalla Gran Bretagna - sarà finale per il bronzo : Dopo il quarto posto del 2017, il podio rappresenterebbe il giusto premio per un gruppo in crescita esponenziale, capace di aggiudicarsi per due volte di fila la Coppa del Mondo. Nella finale per l'...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : bronzo per il quartetto azzurro! Arriva il nuovo record italiano : La delusione della sconfitta con record italiano di ieri con la Danimarca nella semifinale è subito smaltita. L’Italia dell’inseguimento a squadre al maschile si conferma a medaglia nei Mondiali di Ciclismo su pista: dopo il bronzo di Hong Kong 2017 Arriva la terza piazza anche ad Apeldoorn 2018. Una finalina davvero eccezionale per il trenino tricolore: la squadra guidata da Marco Villa ha dominato in lungo e in largo contro la ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : giovedì 1° marzo. QUARTETTO UOMINI DI BRONZO!!! Battuta la Germania. Anche le azzurre del quartetto lotteranno per il bronzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare (giovedì 1° marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). L’Italia avrà due importantissime occasioni di medaglia nell’inseguimento a squadre. Il quartetto maschile, dopo il record italiano fatto registrare ieri, si giocherà il bronzo contro la Germania, mentre quello femminile sfiderà la Gran Bretagna per cercare di conquistare uno storico passaggio in ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : azzurre sconfitte dalla Gran Bretagna - sarà finale per il bronzo : L’Italia si giocherà la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. Il quartetto composto da Silvia Valsecchi, Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo e Letizia Paternoster ha ceduto in semifinale alla Gran Bretagna e affronterà il Canada nella finalina di consolazione che vale un podio comunque fondamentale. Le azzurre si sono migliorate rispetto ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : giovedì 1° marzo. Anche le azzurre del quartetto lotteranno per il bronzo : la Gbr vince la semifinale. Tra poco gli uomini per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare (giovedì 1° marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). L’Italia avrà due importantissime occasioni di medaglia nell’inseguimento a squadre. Il quartetto maschile, dopo il record italiano fatto registrare ieri, si giocherà il bronzo contro la Germania, mentre quello femminile sfiderà la Gran Bretagna per cercare di conquistare uno storico passaggio in ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : i risultati delle fasi eliminatorie del Keirin maschile e della velocità femminile : Un pomeriggio dedicato alla velocità e senza italiani in pista: questo il programma del secondo giorno dei Campionati Mondiali di Ciclismo su pista 2018, quantomeno nella prima sessione della giornata. Andiamo a vedere quanto successo ad Apeldoorn, in attesa della serata dedicata alle finali che potrebbero anche rivelarsi molto più interessanti per la squadra italiana. Nel Keirin maschile, un po’ a sorpresa, è uscito il detentore del ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : giovedì 1° marzo. L’Italia cerca la doppia medaglia con i quartetti dell’inseguimento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare (giovedì 1° marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). L’Italia avrà due importantissime occasioni di medaglia nell’inseguimento a squadre. Il quartetto maschile, dopo il record italiano fatto registrare ieri, si giocherà il bronzo contro la Germania, mentre quello femminile sfiderà la Gran Bretagna per cercare di conquistare uno storico passaggio in ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia si gioca con la Gran Bretagna un posto in finale nell’inseguimento femminile. Serve la gara perfetta delle azzurre : Questo pomeriggio l’Italia proverà a centrare una storica finale nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo, Letizia Peternoster e Simona Frapporti ha fatto registrare il terzo tempo in qualifica e affronterà in semifinale la Gran Bretagna. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di questa sfida. Ieri le azzurre hanno fatto ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : giovedì 1° marzo. Programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Le finali verranno trasmesse in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player,. Sarà possibile seguire l'evento anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : medaglia di bronzo alla portata del quartetto maschile : Il nuovo record italiano della specialità non è bastato. Pur scendendo sotto i 3’55”, il quartetto maschile non è riuscito a qualificarsi alla finale per l’oro ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn 2018 nell’inseguimento a squadre. Nel velodromo olandese, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Danimarca, a sua volta autrice di una prova superlativa, che ha costretto la squadra italiana alla finale per il ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : giovedì 1° marzo. Programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Seconda giornata di gare a Apeldoorn (Olanda) per i Mondiali di Ciclismo su pista. Nel Velodromo Omnisport verranno assegnati altri quattro titoli e l’Italia si giocherà le medaglie con i quartetti dell’inseguimento. In pista troveremo anche Michele Scartezzini che proverà a ben figurare nello scratch. Le finali verranno trasmesse in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player,. Sarà possibile seguire l’evento anche con ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Italia in lotta per le medaglie nell’inseguimento a squadre - Kirsten Wild regina dello scratch - nona Rachele Barbieri. Tutti i podi e risultati : La prima giornata di gare ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn ha visto l’Italia protagonista negli inseguimenti a squadre, dove domani gli azzurri si giocheranno il podio, mentre l’Olanda ha già conquistato due ori e un argento. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e le medaglie assegnate oggi. Partiamo dagli inseguimenti a squadre, dove al maschile l’Italia lotterà per il bronzo con la Germania. Il quartetto azzurro formato da ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia lotterà per il bronzo nell’inseguimento maschile. Agli azzurri non basta il record italiano per superare la Danimarca : l’Italia si giocherà la medAglia di bronzo nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon è stato superato in semifinale dalla Danimarca per 386 millesimi. I nostri portacolori hanno fatto registrare un grandissimo tempo con 3:54.884, che vale il nuovo record italiano, migliorando così il 3:55.724 di Rio ...

